Funerale Maurizio Costanzo: grandissima affluenza di gente e tanta commozione presso la Chiesa degli Artisti

Presso la Chiesa degli Artisti a Roma si sono celebrati i funerali solenni di Maurizio Costanzo. Un giorno che rimarrà alla storia, fuori e dentro la chiesa tantissime persone. Tanti volti noti del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica. Ma non solo, anche fuori la chiesa tanta gente comune arrivata da tutta Italia. Nei prossimi paragrafi scopriremo quali sono state le emozioni che hanno caratterizzato questo evento.

Il 27 febbraio si sono celebrati i funerali solenni di Maurizio Costanzo. Grandissima affluenza di gente e tanta commozione presso la Chiesa degli Artisti, dove si è celebrata la messa. Una Piazza del Popolo gremita a Roma. Un lunghissimo e sentito applauso ha accolto il feretro del giornalista sia fuori che dentro la chiesa. All’esterno è stato posizionato un maxi schermo per dare la possibilità ai tanti presenti di assistere alla messa.

Tutti hanno voluto rivolgere il loro addio a Maurizio

In prima fila si sono seduti Camilla e Saverio, i figli maggiori del giornalista, accompagnati dai loro figli, tutti in lacrime. La moglie Maria De Filippi, è arrivata in chiesa accompagnata dal figlio Gabriele. All’interno della chiesa si sono ritrovati tutti i volti noti della televisione. Presenti anche tutti vertici Mediaset e Rai.

A celebrare la messa Don Walter Insero, che ha subito raccontato della sua conoscenza con Maurizio Costanzo. Il sacerdote ha definito il giornalista: “Umile, generoso e protettivo con la sua famiglia”. Don Walter ha dichiarato: “Ha amato sua moglie Maria e i suoi figli. E’ stato un uomo compassionevole, quando c’era da aiutare una persona si prodigava”. Nonostante Costanzo non fosse credente, il sacerdote ha sottolineato: “Amava Papa Francesco e considerava un grande comunicatore Papa Wojtyla”.

Gerry Scotti recita la Preghiera degli Artisti

E’ stato il famoso conduttore Gerry Scotti, affranto e commosso, a recitare la Preghiera degli Artisti. Ha voluto dedicare un ultimo saluto a Maurizio Costanzo, la figlia Camilla. La primogenita di Costanzo ha esordito dicendo: “Sarò breve e parlerò anche a nome dei mie fratelli Saverio e Gabriele.” Una lettera forte quella che Camilla ha dedicato al padre Maurizio. “A noi figli hai lasciato un’importante eredità, lì insegnamento dell’umiltà – ha dichiarato Camilla, che ha poi concluso dicendo- Niente di quello che ci hai insegnato andrà perduto. Ti voglio bene papi.”

Conclusa la messa per i funerali di Costanzo, amici e colleghi hanno circondato Maria De Filippi in un caloroso abbraccio. Di impatto la sosta davanti al simbolico Teatro Parioli di Roma. Il feretro infatti si è fermato qualche minuto davanti al teatro, un modo per esaudire un desiderio di Maurizio. L’ultima tappa per il giornalista è stata il cimitero del Verano di Roma. Riprendendo le memorabili parole di Don Walter, possiamo concludere dicendo: “Giù il sipario, ma è finito solo il primo atto.”