Il modo migliore di cucinare gli alimenti. Preserva i loro preziosi nutrienti! L’esempio del potassio

Cucinare può essere una passione. Ma cucinare preservando i preziosi nutrienti degli alimenti, non è da tutti. Ecco allora i modi migliori per cucinare.

Gli alimenti oltre a dare sapore servono al nostro corpo per nutrirsi dei nutrienti fondamentali. Uno di questi è il potassio, oltre al magnesio, al calcio e alcuni altri. Il potassio è presente soprattutto in patate dolci, fagioli bianchi, spinaci, avocado, banane e salmone. Ma anche nello yogurt greco, pomodori, melone e carote.

Gli alimenti che ne contengono di più sono due. Il fagiolo bianco, con circa 1.189 mg di potassio per porzioni da 180 g, e la bietola che fornisce circa 655 mg per porzioni da 160 g. Verdure a parte anche il salmone è ricco di potassio.

Come cuocere gli alimenti per salvaguardare i nutrienti

Sapere che un alimento contiene una certa quantità di potassio o di altri nutrienti non basta. Bisogna anche saperli cucinare, scegliendo le cotture giuste. Ecco il modo migliore di cucinare i cibi salvaguardando i loro nutrienti.

Far bollire le verdure e le patate invece di friggerle o cuocerle al forno può aiutare a preservare il contenuto di potassio. Quando si mettono gli alimenti in pentola, è importante utilizzare il minimo di acqua necessario per coprirli. In questo modo si evita che il potassio finisca nell’acqua di cottura.

Un altro modo che salvaguarda i nutrienti è la cottura a vapore. Questa preserva il loro contenuto, poiché non richiede l’aggiunta di acqua. Inoltre, questa tecnica culinaria è molto delicata e non altera il sapore e la consistenza degli alimenti.

Il modo migliore di cucinare gli alimenti: 2 altre cotture

Anche cuocere gli alimenti al microonde è utile per preservare i nutrienti negli alimenti. Questo perché richiede tempi di cottura brevi e l’aggiunta minima di acqua. Cuocere al microonde è particolarmente utile per le verdure come i broccoli. Infatti si cuociono rapidamente senza perdere il loro contenuto di potassio.

Una cottura interessante è quella in padella con poco olio. Quando si cucinano alimenti come le verdure in padella, è importante utilizzare il minimo di olio necessario per evitare la perdita di potassio e dei nutrienti. Inoltre, si consiglia di cuocere gli alimenti a fuoco medio-basso per evitare di bruciarli, cosa che ridurre il loro contenuto di nutrienti.

Tipi di cottura da evitare

In ogni caso, si consiglia di non cuocere gli alimenti a fuoco alto o di friggerli. Questi metodi possono alterare il contenuto di potassio e di altri nutrienti. Inoltre, è importante evitare di scartare la buccia degli alimenti, come ad esempio le patate. Infatti la maggior parte del contenuto di potassio si trova nella buccia.

Ci sono diverse tecniche culinarie che possono aiutare a preservare il contenuto dei nutrienti negli alimenti. In generale, conviene utilizzare metodi di cottura delicati, come la bollitura, la cottura al vapore o al microonde e di evitare le fritture e i cibi troppo grassi.