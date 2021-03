Con l’arrivo della stagione estiva tutto si trasforma in un tripudio di colore ed allegria. I prati e gli alberi sono in fiore, il cielo emana una luce raggiante e il nostro umore sale alle stelle.

I fiori diventano i protagonisti di questa e della prossima stagione. Danno colore, vivacità allegria, profumano l’aria e ci lasciano sognare. Allora perché non portare quest’energia anche in casa?

Quali fiori scegliere?

I fiori possono abbellire le nostre tavole, ravvivare angoli di casa spenti e profumare gli ambienti. Inoltre in prossimità della Pasqua è possibile utilizzarli per creare delle splendide composizioni.

I fiori che caratterizzano questo periodo sono davvero i più molteplici. Tra questi abbiamo i tulipani, le violette e i narcisi.

Le decorazioni primaverili e Pasquali

Per le decorazioni possiamo utilizzare rami di ciliegio o di pesco, con i quali è possibile realizzare anche l’albero pasquale. Al questo si possono aggiungere delle decorazioni prettamente legate a questa festività come uova decorate o piccoli coniglietti.

È possibile anche raccogliere i fiorellini da campo e riporli come centro tavola per dare colore e profumo al pranzo.

Per le decorazioni pasquali possiamo creare delle composizioni con i tulipani, da riporre in vasi rilegati con dello spago e abbelliti con l’aggiunta di decorazioni a tema.

Possiamo riporli in tavola e optare per i tulipani bianchi come simbolo della purezza di questa festività. Oppure, optare per quelli colorati che invece danno allegria alla tavola.

Anche scegliere dei mazzetti profumatissimi di giacinto potrebbe essere una scelta molto gradita.

È possibile creare dei centro tavola con l’alternanza di più fiori e decorazioni pasquali.

I meravigliosi fiori primaverili che non possono mancare nelle nostre case per delle decorazioni eccezionali piene di colore

Un suggerimento speciale però, soprattutto per i più golosi, è quello di aggiungere ad ogni posto degli ovetti di cioccolato. Oppure creare dei segnaposto con degli animaletti di cioccolato, da riporre all’interno di un piattino su un letto di rami di rosmarino, con annesso segnaposto personalizzato con il nome.

