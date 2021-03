Mancano pochissimi giorni ad aprile e finalmente le giornate cominciano ad allungarsi, regalandoci qualche ora di sole. Come molti sanno questo è il periodo perfetto per sfruttare il proprio pollice verde. Sia che si possieda un orto o che si abbia semplicemente qualche piantina nel proprio appartamento, oggi spieghiamo come prendersene cura al meglio. Parliamo, infatti, di come avere un giardino sempre verde e rigoglioso risparmiando sulla bolletta grazie a questo semplice trucco.

Innaffiare di primo mattino

Per risparmiare l’acqua, l’ideale è effettuare l’operazione di innaffiatura in un preciso momento: durante le prime ore della mattina. Questo consiglio è valido soprattutto nel periodo estivo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Infatti scegliere questo momento della giornata è vantaggioso perché le temperature sono notevolmente più basse. Questo fattore contribuisce ridurre la velocità del processo di evaporazione. Seguendo questo consiglio, infatti, si evita di sprecare una preziosa quantità d’acqua. Allo stesso tempo, però, si va a dare il giusto quantitativo di nutrimento ai propri arbusti, facendo penetrare il liquido in profondità.

Riciclare l’acqua piovana

Allo stesso modo si può puntare a un considerevole risparmio con un semplicissimo gesto: riciclare l’acqua piovana. Se si possiede semplicemente qualche piantina da interni, una buona idea può essere posizionare una bacinella sul balcone durante i giorni di pioggia.

Invece se si ha un orto, si può provare a dirottare la propria grondaia verso il terreno o in alternativa creare una piccola cisterna. In questo modo si sfrutterebbe una risorsa naturale per mantenere il proprio angolo verde sempre adeguatamente idratato. Inoltre questo semplice trucco ci permetterebbe risparmiare un ingente quantitativo di soldi su questo tipo di utenza domestica.

Oggi abbiamo spiegato come bisogna fare per avere giardino sempre verde e rigoglioso risparmiando sulla bolletta grazie a questo semplice trucco. Se si desidera scoprire invece come fare del bene alle nostre piante da appartamento, consigliamo di consultare questo articolo: “Per salvare un’orchidea in fin di vita basta quest’oggetto che tutti abbiamo in cucina”.