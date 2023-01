Vuoi risparmiare sulla spesa? È facilissimo con questi trucchetti a cui non tutti pensano

Svelati alcuni piccoli trucchi per risparmiare sulla spesa ed evitare sprechi grazie anche ad alcune app pronte da scaricare

Fare la spesa è uno dei tanti compiti che affollano la routine settimanale e per cui spesso fatichiamo a trovare il giusto ritaglio di tempo. La maggior parte delle persone si affida a un vecchio compromesso: fare la spesa grossa nel weekend e comprare gli extra in settimana.

Quante volte, infatti, ci scordiamo qualcosa? Oppure ancora, quante volte preferiamo mangiare qualcos’altro rispetto a ciò che abbiamo già in frigo? Soprattutto quest’ultima non è affatto una buona abitudine perché porta spesso a sprecare gli alimenti che già abbiamo.

Ad esempio, preferiamo magari i contorni surgelati perché non abbiamo tempo o voglia di cucinare le verdure e queste finiscono inesorabilmente nell’immondizia. E che dire di quella carne o quel pesce congelati che sono finiti in un angolo nascosto del freezer e che non sapevamo più di avere? O di tutti quei rimasugli di affettati e formaggi che non ci decidiamo a finire una volta per tutte?

Per fortuna, per sanare la situazione, esistono un sacco di ricette furbissime che ci consentono di evitare sprechi. Allo stesso tempo, però, spesso e volentieri gli ingredienti sono troppo mal ridotti per poterli cucinare e così incorriamo nello spreco, alimentare ma anche economico.

Tuttavia, aggirare il problema è un gioco da ragazzi. Anche tu vuoi risparmiare sulla spesa? È facilissimo con questi trucchetti che non tutti conoscono.

I consigli degli esperti

Il primo suggerimento potrà forse sembrare banale, ma è in realtà utilissimo per prevenire gli sprechi: fare la lista della spesa. Avere ben chiaro cosa realmente ci serve, ci permette innanzitutto di non lasciarci ingolosire dalle varie offerte sugli scaffali e previene gli acquisti extra.

Inoltre, compilare la lista segnalando gli alimenti che consumiamo abitualmente ci consente di controllare le nostre abitudini a tavola e dunque di correggerle laddove necessario.

Sarebbe utile anche non solo appuntare ciò che serve, ma anche in quale quantità e questo sempre nell’ottica di non esagerare in fase di acquisto.

Attenzione, poi, perché la lista risulta più efficace se cartacea: tramite quella online, infatti, abbiamo una minor percezione di quanto stiamo effettivamente riempendo il carrello.

Vuoi risparmiare sulla spesa? È facilissimo con questi trucchetti e queste app da scaricare subito

In ogni caso, se proprio non andiamo d’accordo con carta e penna, ci sono alcune app utilissime che potrebbero venire in nostro soccorso.

Tra le più diffuse, segnaliamo, ad esempio, Bring! che consente di realizzare anche più liste contemporaneamente e di condividerle con il resto della famiglia. Un modo per dividersi i compiti e avere meno possibilità di dimenticarsi qualcosa.

Ancor più funzionale è poi Out Of Milk: non solo permette di compilare una lista, tiene nota anche i prodotti già presenti in dispensa.

E per chi è talmente pigro da non aver nemmeno voglia di scrivere la lista, c’è Listonic, che consente di registrare dei memo vocali.

Le app per risparmiare

Ci sono poi altre applicazioni, utili per risparmiare sulla spesa.

Con Promo Qui, ad esempio, si possono visualizzare e confrontare le offerte presenti nei vari supermercati a cadenza settimanale o giornaliera.

Altre app simili sono IntelliList, Dove Conviene, Volantino Facile e Risparmio Super!