Un prontuario semplice per chi investe in BTP-proiezionidiborsa.it

Lo spread BTP Bund in questo momento si porta a 176,48 in rialzo di oltre il 2%. Cosa attendere da ora in poi? In area 170 si è formato un doppio minimo che è stato convalidato dal superamento di 175. L’obiettivo ora è posto in area 180. Intorno a questo livello attendiamo una nuova discesa. Cosa attendere quindi dai BTP? Andiamo a monitorare il grafico del BTP Future. Ecco le cose che devi conoscere se ora stai investendo in BTP!

Annotare queste date perchè potrebbero condizionare le sorti dei prezzi

Le date di setup dell’anno in corso sono le seguenti:

3 gennaio;

3 febbraio;

7 marzo;

26 giugno;

30 agosto;

9 ottobre;

8 novembre;

8 dicembre.

In queste scadenze potrebbero formarsi minimi/massimi assoluti relativi. Le date più importanti dovrebbero essere il 3 febbraio, il 7 marzo, il 26 giugno e poi l’8 novembre, e queste potrebbero fermare o far partire i movimenti più importanti in ottica annuale.

Nel momento in cui scriviamo il BTP Future segna i 116,21. Da inizio anno ha segnato il minimo a 108,54 il massimo a 118,56. Il massimo si è formato a ridosso dell’obiettivo dei 119,79 come indicato nei nostri precedenti report. Ora cosa attendere?

Le cose che devi conoscere se ora stai investendo in BTP! Ci vogliono solo 3 minuti

Per far capire bene a chi non mastica di finanza ora faremo un esempio banale di come si muove un BTP. Il titolo di Stato viene emesso a 100, e durante la vita si muove sopra e sotto questo valore. Cosa lo fa muovere? Lo spread (è una sorta di indicatore di rischio e barometro della nostra economia) e i tassi di interesse. Un conto è comprare un BTP a 100 con cedola al 2%, un altro è comprare lo stesso a 80 e ancora a 120. Il rendimento finale cambia. C’è chi poi compra e vende titoli di Stato sulle scadenze più lunghe cercando di lucrare sulle salite e discese di questi rendimenti e prezzi.

Dove è diretto ora il BTP Future?

Se questo strumento salirà significa che il prezzo salirà verso 100 se è sotto o sopra 100 se già è sopra questo valore. Questo movimento quindi farà scendere il rendimento del titolo di Stato, e guadagnare chi ha comprato a prezzi inferiori. Ad esempio chi ha comprato a 90 potrebbe trovarsi il prezzo a 95 o 98 o 100 o di più.

Cosa attendere da ora in poi?

Negli ultimi 5 mesi i grafici continuano a disegnare minimi e massimi crescenti di medio lungo termine. Su scala settimanale, il movimento rialzista del Future sembra ancora in corso. Il ritracciamento degli ultimi giorni potrebbe trovare supporto fra 115,83 e 113,30 per poi risalire anche velocemente verso i 123 punti. Pericolosa, e metterebbe in discussione la nostra view rialzista, solo una chiusura giornaliera inferiore ai 114,46, confermata poi dalla chiusura del 27 gennaio.