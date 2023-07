I mascara economici da provare per ciglia lunghe e folte in un attimo

Ciglia lunghe e folte sono il sogno di molte donne. Realizzarle è facile scegliendo il mascara giusto.

Le donne si dividono tra quelle che amano truccarsi e quelle che, al contrario, preferiscono evitare. Per molte si tratta solamente di un fastidio, mentre altre non uscirebbero mai di casa senza prima essersi sistemate. Sono due modi diversi, ma ugualmente validi, di vedersi. Quelle che adorano i prodotti di bellezza, nella maggior parte dei casi, non potranno fare a meno del mascara. Prodotto utilissimo per trasformare anche le ciglia più sottili in folte e ad effetto.

Il mascara, a differenza di altri prodotti beauty, è facile da utilizzare e molto intuitivo. Sarà sufficiente scegliere quello più adatto a noi, dal momento che sul mercato ne esistono di diversi tipi a seconda della tipologia di ciglia. Oggi si andrà a vedere come utilizzare il mascara e, soprattutto, quale scegliere a seconda del proprio budget e delle proprie esigenze.

I mascara economici da provare

Applicare il mascara in modo corretto è semplice ma ci vogliono alcuni accorgimenti. Innanzitutto, si consiglia di aiutarsi con un piegaciglia prima di applicare il mascara, in modo da dare loro una forma. Il mascara andrà steso, poi, con movimenti ondulatori per permettere al prodotto di ricoprire per bene le ciglia. Esistono mascara allunganti, incurvanti o volumizzanti, tutto dipende da quello che ci si aspetta. Per non appesantire le ciglia bisognerà evitare di fare troppe passate e, soprattutto, ricordarsi di pulire lo scovolino per eliminare il mascara in eccesso.

Per ottenere l’effetto ciglia finte saranno sufficienti un paio di passate a zig zag del mascara. Attenzione a passare il mascara su tutta la lunghezza delle ciglia e, soprattutto, su quelle più esterne, che spesso si dimenticano per la fretta. Per creare ulteriore spessore, poi, si potrà sfruttare l’effetto di un primer bianco o trasparente. Utile anche per dare maggiore forza alle ciglia.

Cosa comprare

Tra i prodotti migliori di fascia economica troviamo il Maybelline SkyHigh, perfetto per allungare le ciglia a soli 10 euro. Sempre della Maybelline il Lash Sensational Full Fan Effect a meno di 10 euro. A prezzo leggermente superiore troviamo il MAC M.A.C Stack Mascara a 14,99 euro, oppure L’Oréal Paris Lash Paradise a circa 9 euro.

Tutti prodotti molto validi dal prezzo onestissimo che ci permetteranno di dare volume alle nostre ciglia che, a questo punto, non potranno passare inosservate. A prezzi più elevati troviamo l’YSL Faux Cils a circa 40 euro, per ciglia che non passeranno inosservate. Sono questi, quindi, i mascara economici da provare che ci faranno avere ciglia lunghe e davvero belle.