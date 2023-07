3 borghi toscani da vedere a luglio per scappare dal caldo africano: top per mangiare bene e ammirare il panorama

Semproniano è uno dei borghi toscani da vedere a luglio-RLampe at the German-language Wikipedia, GFDL , via Wikimedia Commons

Molti di noi associano la Toscana alle città d’arte e alle spiagge affacciate sul Mar Tirreno. Ma ciò che la rende davvero unica sono i suoi piccoli e incredibili borghi. I tre di cui stiamo per parlare, ad esempio, sono perfetti per una piccola vacanza breve al riparo dal caldo e dai turisti molesti.

Siamo nel bel mezzo di una delle più forti ondate di calore dell’estate 2023. E le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni non sono certamente incoraggianti. Se non abbiamo ancora prenotato le vacanze forse siamo arrivati nel posto giusto. Stiamo infatti per scoprire 3 borghi toscani da vedere a luglio per fuggire dall’afa, stare tranquilli e mangiare da urlo. Tre piccoli paesini nel cuore di una delle Regioni più belle d’Italia.

Semproniano: la perla nascosta della Toscana per fuggire da caldo e turisti molesti

Il territorio delle province di Arezzo, Siena e Grosseto è uno scrigno di perle incredibili. Una di queste si chiama Semproniano ed è il borgo più a Sud di quelli della zona del Monte Amiata. Perché visitare il borgo proprio a luglio? Innanzitutto per l’aria fresca che si respira grazie alla quota abbastanza elevata. L’altro motivo è che Semproniano è fuori dalle rotte turistiche principali. Un paradiso di quiete in cui godersi le passeggiate nella natura e ammirare opere come la Pieve Romanica e i resti della Rocca Aldobrandesca.

Seggiano è il borgo perfetto per chi ama olio e formaggi

Amiamo passeggiare immersi nella natura e fra una camminata e l’altra goderci le specialità culinarie locali? Allora dobbiamo inserire nel nostro itinerario di luglio il borgo di Seggiano. Siamo ancora in zona Monte Amiata, versante Ovest e Seggiano è un paesino piccolissimo e assolutamente da visitare.

Il borgo è noto come “paese dell’olio” e deve la sua fama anche alla produzione di formaggi di altissima qualità. Una camminata tra oliveti, boschi e colline e un assaggio di pecorino ci rimetteranno in pace col Mondo.

3 borghi toscani da vedere a luglio: i panorami di Roccalbegna

Se pensiamo che siano solo le Regioni del Nord come il Veneto ad avere borghi “freschi” tutti da scoprire ci sbagliamo alla grandissima. Ci sono anche in Toscana. A poco più di 15 km da Semproniano possiamo trovare Roccalbegna, borgo da circa mille abitanti che potrebbe davvero sorprenderci.

Roccalbegna ha una posizione geografica stranissima e sembra sia stato calato dall’alto su due rupi a strapiombo. E si intuisce come questa locazione garantisca panorami davvero incredibili sulla vallata. Il nostro consiglio, però, è quello di mettersi in cammino e salire fino alle mura del Cassero Senese. Da qui potremo scattare delle foto che rimarranno per sempre nel nostro cuore.