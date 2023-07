Il rialzo di lungo termine dei mercati può continuare. Nel breve?

La forza che stanno mostrando i mercati nelle ultime settimane non deve stupire perchè le ragioni non sono solo grafiche ma anche di natura macroeconomica. In un ciclo economico dove i tassi salgono, e lo abbiamo spiegato più volte su queste pagine, lo studio delle serie storiche ha visto salire di lungo termine i mercati azionari. Fino a quando la crescita economica si è bilanciata con inflazione e tassi di interessi, investire sull’azionario si è rivelato sempre più conveniente rispetto agli altri tipi di investimento. Al momento, all’orizzonte non si ravvisano pericoli come indicato dai dati macroeconomici pubblicati, sia predittivi che contingenti. Il rialzo di lungo termine dei mercati può continuare, ma cosa attendere nel breve termine?

I grafici e i supporti di lungo termine

Nel breve per il momento nulla è cambiato. La tendenza è rialzista anche se oggi abbaimo toccato resistenze con un certo ipercomprato accumulato. Questo però, come spigatos pesso, non è un iindicatore di inversione di tendenza. L’attenzioen dovrà essere posta solo e sempre sui supporti di breve termine.

Inizio di un ritracciamento di breve termine con chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

15.761

Eurostoxx Future

4.282

Ftse Mib Future

27.915

S&P500

4.408.

Per il momento, inizio di un ritracciamento di lungo termine con chiusure settimanali inferiori a:

Dax Future

14.074

Eurostoxx Future

3.715

Ftse Mib Future

22.965

S&P500

3.808.

Il rialzo di lungo termine dei mercati può continuare

Dati dell’inflazione migliori delle attese, e questo continua a confermare che alle porte non ci sarò recessione ma probabilmente atterraggio morbido dell’economia. Alle ore 16:08 della seduta di contrattazione del giorno 12 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.105

Eurostoxx Future

4.377

Ftse Mib Future

28.550

S&P500

4.484,04.

Cosa accadrà da ora in poi?

Potrebbe accadere di tutto come al solito. A livello statistico ci sono probabilità che possono essere in maggioranza o in minoranza, ma questo non significa che quelle in minoranza non possano avverarsi. Per questo motivo, nei paragrafi precedenti abbiamo indicato dei supporti di breve e lungo termine che possano fungere da mappa e da percorso campione.

Per il momento, se non cambierà qualcosa, in base alle nostre previsioni e calcoli statistici il rialzo in corso potrebbe continuare fino al nostro setup del 4 agosto, come indicato dai minimi segnati a ridosso del precedente setup del 6/7 aprile.

