Capelli sporchi dopo lo shampoo? Ecco perché succede e cosa fare per evitare il problema

I capelli sono un importante biglietto da visita. A prescindere dall’acconciatura e dall’essere lunghi o corti, l’importante è che siano puliti. Succede, però, che a volte anche i capelli appena lavati si sporchino nel giro di pochissimo. Perché accade questo? Come rimediare?

Essere in ordine e presentabili non può prescindere dalla cura dei capelli. Le scuole di pensiero sul lavaggio dei capelli sono tante, alcuni affermano la necessità di lavarli almeno tre volte alla settimana. Altri, più drastici, ritengono che i capelli andrebbero lavati quotidianamente. Al lato opposto coloro che li laverebbero una sola volta alla settimana. Ma chi ha ragione? Probabilmente nessuno, molto dipenderà dal tipo di capello, dal luogo in cui si vive e dalla mansione che si svolge.

Per curare al meglio i capelli si potranno utilizzare prodotti più o meno delicati e dai prezzi molto diversi. Ma cosa succede se, poco dopo aver lavato i capelli, li sentiamo già sporchi? Con molta probabilità la colpa sarà da imputare ad alcuni errorini commessi prima del lavaggio. Ma ecco quali sono e come risolvere la situazione.

Capelli sporchi dopo lo shampoo?

I capelli, come si sa, andrebbero pettinati da asciutti. Per questo motivo gli esperti consigliano di procedere con il districamento prima del lavaggio. In questo modo si elimineranno tutti nodi che potrebbero risultare più difficili da pettinare con i capelli bagnati.

Oltre ai nodi, spazzolando prima di lavare i capelli si elimineranno anche polvere e pelle morta. Diverso il discorso per le ricce che dovranno procedere a capelli bagnati.

La spazzola

Uno dei motivi per cui i nostri capelli potrebbero sembrare subito sporchi anche se appena lavati si potrebbe collegare all’utilizzo di una spazzola non sufficientemente pulita. La pulizia della spazzola, infatti, è fondamentale per riuscire a mantenere pulita la chioma. Si consiglia di eliminare i capelli in eccesso dalla spazzola prima di lavarla utilizzando un sapone delicato oppure lo shampoo utilizzato per i capelli. In questo modo si manterrà sempre alto il grado di pulizia e lo stesso varrà per i nostri capelli.

Il discorso fatto per la spazzola vale anche per pettine, asciugacapelli e piastra. Tenere in ordine gli oggetti utili per i capelli ci darà una maggiore pulizia. L’asciugacapelli, soprattutto, necessita di una sistemazione almeno due o tre volte l’anno. Al suo interno o nel diffusore, infatti, potrebbero annidarsi polvere e sporcizia che, a lungo andare, ci potrebbero sporcare i capelli appena lavati. Capelli sporchi dopo lo shampoo? Si sono visti un paio di accorgimenti per evitare che questo spiacevole inconveniente succeda.