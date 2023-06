Come scegliere e indossare i pantaloni bianchi anche a 50 e 60 anni

I pantaloni bianchi, irrinunciabili in estate, sono pronti a tornare protagonisti anche in questa estate 2023

I pantaloni bianchi sono un capo must have dell’estate. Irrinunciabile quando si tratta di serate estive, ma perfetto anche per il lavoro e il tempo libero. Che siano jeans o pantaloni più classici non ci sarà che da scegliere il modello più adatto a noi. Indossiamoli in questi modi per ricreare look formali o casual a seconda dell’occasione e dello stile. Ideali per tutte le età, sono un vero must.

Come scegliere e indossare i pantaloni bianchi

Scegliere i pantaloni bianchi più adatti a noi è una cosa tutt’altro che banale. Infatti, in maniera maggiore rispetto a capi di altri colori, per quanto riguarda il bianco bisognerà scegliere con attenzione la taglia. Troppo stretti, in modo particolare, potrebbero stringere e mettere in mostra quello che tentiamo di celare. Inoltre, bisognerà fare attenzione alla consistenza del tessuto, dal momento che potrebbe risultare trasparente.

La combo tra stretto e trasparente purtroppo non sarà perfetta e andrebbe evitata. Si consiglia, poi, di non utilizzare pantaloni eccessivamente lunghi, che potrebbero finire sotto alla suola delle scarpe. Quindi, meglio optare per l’orlo.

Come abbinarli

I pantaloni bianchi sono perfetti per essere abbinati a qualsiasi colore. Dal nero al fluo passando per i colori pastello, il bianco si adatta bene a tutte le preferenze. Si consiglia l’abbinamento tra pantaloni palazzo bianchi e blusa rosa pastello per un grande classico perfetto anche per l’ufficio. Un outfit perfetto anche per signore di 50 o 60 anni. Per le scarpe, invece, sarà ottimo scegliere un paio di slingback o di sneakers. Oltre a questo, poi, perfetto l’abbinamento con décolleté o sandali.

Uno dei modi migliori per rendere protagonista il pantalone bianco, tuttavia, resta l’abbinamento con sandali gioiello. Ideale per una serata in città come al mare. Chi ama le borse, poi, potrà abbinarle ad un outfit basico di colore bianco senza particolare sforzo. Borse grandi o piccole anche coloratissime saranno perfette anche in inverno.

Cosa comprare

I pantaloni bianchi sono semplici da trovare, specialmente durante il periodo estivo. Da Zara a H&M, passando per Levi’s e Wrangler, non sarà difficile portare a casa il pantalone migliore per noi. Molto interessanti i jeans baggy di Zara a circa 30 euro, come anche i wide leg sempre di Zara a circa 40 euro. Della Levi’s, poi, possiamo provare i Mile High a circa 90 euro su Zalando. Ottimi anche i 501 crop, sempre della Levi’s, a 109 euro.

Per affrontare il caldo infernale, poi, saranno da scegliere i pantaloni palazzo bianchi misto lino che ci permetteranno di rimanere freschi anche in estate. In questo caso ci soccorrerà H&M con i palazzo misto lino a circa 30 euro. Per quelli 100% lino ci vorranno circa 60 euro. Ecco come scegliere e indossare i pantaloni bianchi per essere alla moda e fantastiche.