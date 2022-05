I Maneskin nel film in uscita di Elvis Presley, stasera all’Eurovision con il nuovo singolo Supermodel

È sfida accesa tra il duo Mahmood e Blanco e i Kalush nella finalissima di stasera dell’Eurovision Song Contest. Attesissima in quel del PalaOlimpico di Torino l’esibizione dei Maneskin che presenteranno il loro nuovo singolo «Supermodel». Damiano è stato già immortalato con tanto di stampella per via di un piccolo incidente alla caviglia. La notizia nella notizia pare però essere la presenza della band nella colonna sonora all’interno dell’atteso film su Elvis Presley. La pellicola è diretta da Baz Luhrmann. L’uscita è prevista il prossimo 22 giugno e «narra la vita del celebre Elvis ed il suo complicato rapporto col manager Colonnello Tom Parker. Ancora l’ascesa alla fama mondiale, passando per la relazione con la moglie Priscilla Presley».

Maneskin mania

I Maneskin nel film in uscita ormai sono ovunque e le loro dichiarazioni hanno peso. Dalla condanna a Putin a suon di termini abbastanza forti in quel di Coachella cui hanno fatto seguito non poche polemiche, all’ultim’ora. La band che lo scorso anno ha conquistato l’Europa e poi tutto il parterre internazionale sostiene il duo italiano di Mahmood e Blanco. Tuttavia non fa mistero del fatto che sarebbe bello se vincesse l’Ucraina e la band Kalush con il testo «Stefania». Ovviamente, ce lo siamo detto più volte, all’Eurovision oltre alla qualità dei brani, pare contare molto il sentiment internazionale. E l’esposizione dei Maneskin rispetto alla loro tifoseria ha sicuramente un certo rilievo. Che dire, per «Brividi» non poteva capitare momento peggiore. Visto che la bilancia degli equilibri pende verso l’Ucraina, non foss’altro per un fatto di solidarietà popolare.

Da Torino la super band si dirigerà in quel della Regione Puglia. Lunedi 16 maggio si terrà nella meravigliosa cornice di Castel del Monte ad Andria, l’esclusivissima sfilata di Gucci. Si tratta di un evento glamour di notevole portata molto significativo per il sito UNESCO e per il riverbero che avrà in tutto il territorio delle Murge. La sfilata in sé è riservatissima e molto esclusiva. E la band che ormai vola sul tetto del Mondo, sarà parte della festa del dopo sfilata. All’interno di un agriturismo locale, infatti, ci sarà il party con la canzone dal vivo «Supermodel». Anche qui tutto super blindato e molto esclusivo. Un successo dietro l’altro, la band regge sulla cresta dell’onda. E pensare che erano partiti dalle strade di Roma per arrivare al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision 2021, passando per la fortunatissima «Torna a casa» Marlena.

