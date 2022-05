Basta buttare il formaggio avanzato perché aggiungendo pochi ingredienti possiamo preparare queste 3 sfiziosissime ricette gourmet

Le nostre nonne hanno scritto i canoni della cucina tradizionale italiana e ci hanno insegnato molti trucchetti preziosissimi. Uno dei loro insegnamenti più importanti è che in cucina non si butta via mai nulla. Lo abbiamo visto ad esempio quando abbiamo parlato di come trovare un utilizzo geniale ai gambi del prezzemolo. Oppure quando abbiamo scoperto come riciclare le foglie esterne del finocchio. Oggi ci concentreremo su un altro alimento che molti ritengono impossibile da riutilizzare: il formaggio. Ma stiamo per scoprire che con pochi ingredienti e qualche idea furba possiamo ridare vita a croste e avanzi vari. Quindi basta buttare il formaggio avanzato. È il momento di sfruttarlo per creare 3 piatti degni di un ristorante stellato.

Creiamo un fantastico frico con i formaggi avanzati

Peschiamo a piene mani dalla tradizione culinaria friulana per preparare uno sfiziosissimo frico. Stiamo parlando di una specie di frittata a base di patate, cipolle e formaggi. Prepararlo è semplicissimo. Tagliamo le patate e le cipolle e mettiamole a cuocere in padella con dell’olio d’oliva. Prendiamo gli avanzi dei formaggi, rigorosamente stagionati, e aggiungiamoli alla padella. Adesso non ci resta che aspettare che il Frico sia dorato da entrambe le parti e andare in tavola.

Il plumcake di formaggio e zucchine è la ricetta svuota frigo perfetta

Se abbiamo delle croste di pecorino o di parmigiano avanzate evitiamo di buttarle. Possiamo grattugiarle, abbinarle alle zucchine e preparare uno straordinario plumcake salato. E per completare la ricetta ci serviranno soltanto del lievito, 250 grammi di farina, 180 grammi di latte e un filo d’olio d’oliva.

Cuociamo le zucchine in padella. Completata l’operazione, mescoliamo tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto morbido e senza grumi. Disponiamo l’impasto su una teglia, aggiungiamo le zucchine tagliate a fettine e accendiamo il forno. 40 minuti a 180 gradi e il gioco è fatto.

Basta buttare il formaggio avanzato perché aggiungendo pochi ingredienti possiamo preparare queste 3 sfiziosissime ricette gourmet

Un detto popolare recita che “fritto è buono tutto, anche una scarpa”. E il formaggio non fa eccezione. Tiriamo fuori dal frigorifero tutti i resti di formaggio avanzato. Prepariamo una pastella con la farina e le uova e aggiungiamo dell’acqua gassata. Regoliamo di sale e poi passiamo nella pastella pecorino, Parmigiano e caciotta tagliati a cubetti.

Pochi minuti di frittura e poi possiamo portare in tavola ben caldo. Il ripieno di formaggio filante di questi bocconcini ci farà impazzire e potremo proporli con orgoglio a ogni aperitivo.

