In tutta franchezza, ci sia concesso, potevano fermarsi al testo dedicato al popolo ucraino dal titolo «Gasonline». Un testo di protesta contro l’invasione della Russia all’Ucraina. «Come riesci a dormire la notte, come chiudi entrambi gli occhi vivendo con tutte quelle vite sulle tue mani» intona la band di successo. Il brano è inserito nel progetto «Stand Up for Ukraine», un evento on-line che raccoglie le adesioni di molte star contro la Russia. Un messaggio simbolico molto forte che annovera tra le firme Madonna, Analis Morissette, Elton John.

L’eleganza mancata

Il punto è che degenerare non sempre è opportuno. Soprattutto per i Maneskin con quel botta e risposta su un palco di fronte a migliaia di fan, per giunta consapevoli del fatto che ciò che si dice fa il giro del Mondo. Così da «italiani» per usare gli stessi termini utilizzati dalla band, quel «fuck Putin» al Festival Musicale di Coachella (negli USA), forse non era necessario. Non per la posizione espressa dai Maneskin ma per lo slogan non proprio ortodosso. La canzone poteva bastare. Ma nell’entusiasmo del palco, ci può stare e perdoniamo tutto. Ma il web non fa sconti.

I Maneskin con quel botta e risposta social dopo Coachella e il messaggio a Putin che ha fatto il giro del Mondo

Il botta e risposta social non ci è piaciuto. Così come pure il commento «Benvenuti in Italia» in risposta agli attacchi sul web. Come a dire che gli italiani non hanno apprezzato la posizione anti Putin. Invece non è in discussione la buona fede, né tantomeno il punto di vista e la posizione politica del gruppo musicale. Al netto della propaganda, è evidente che la Russia ha fatto il primo tragico passo contro l’Ucraina e quel che ne deriva è sotto gli occhi di tutti. Però, da «italiani» il garbo della misura in tutte le circostanze sarebbe buona abitudine. Un tocco di eleganza che fa bene anche nell’ambito della trasgressione di Coachella. La canzone «Gasoline» senza «fuck Putin» avrebbe reso meglio e colpito il bersaglio. Senza attivare uno sterile qui pro quo che intacca la sobrietà che sempre conviene nell’ambito del clamore popolare.

