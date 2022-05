«Cantami una ninna nanna mamma» intonano i Kalush Orchestra, il gruppo ucraino che si esibirà all’Eurovision con la canzone «Stefania» dedicata alla mamma. Si dice siano i favoriti non fosse altro per un fatto di solidarietà verso l’Ucraina. E anche perché sulla kermesse storicamente si è registrato l’influsso dell’aria che tira. E in fondo non c’è nulla di anomalo. Le canzoni sono sempre il riflesso di un’epoca, scandiscono un momento storico, contribuiscono ad interpretare o dare eco ad umori e sentimenti.

È stato così anche per Mahmood e Blanco che hanno vinto Sanremo 2022 con «Brividi» e di diritto partecipano alla competizione europea. Il testo è un inno all’amore gay e in Italia, hanno vinto anche (anche) perché c’è in generale una nuova sensibilità culturale verso l’argomento. Tra l’altro tale «attenzione» si è respirata in tutto il Festival di Sanremo che ha incoronato e portato alla ribalta Drusilla Foer, l’uomo che interpreta la donna. E il sentiment nazionale, trasposto in Europa, ha certamente un peso.

Chi sono i Kalush Orchestra

Il gruppo hip hop si è formato nel 2019 e il nome è preso dalla città di Kalus, luogo natale del cantante della band, Oleh Psyuk. Il genere musicale è di tutto rispetto perché mescola sapientemente hip hop alle melodie della musica popolare ucraina. E altra caratteristica singolare è il suono di uno strumento a fiato, il telenka molto simile ad un flauto. Ma il gruppo, in questo momento, è anche molto attivo nel sostegno ai propri concittadini. Non solo canzonette, il peso della band ha un suo valore anche nell’aiuto sul campo di battaglia. Supporto ai militari, trasporto di cibo e raccolta fondi. I Kalush sono anche questo.

Non solo canzonette, il peso della geopolitica sull’Eurovision con i Kalush Orchestra

La canzone «Stefania» è tutta sulla figura materna che in questo caso assume anche una dimensione universale. Interpreta un bisogno di protezione, di rassicurazione e di messa in salvo. Tutte azioni che solo una grande mamma può compiere nella sua missione. «Brividi» pure sembra piacere molto, infatti il brano è ascoltatissimo su Spotify ma i rumors la danno per la seconda posizione. Tutto è da vedere in quel di Torino, città che quest’anno ha l’onore di ospitare la nota kermesse. A presentare ci sarà Laura Pausini con Alessandro Cattelan e Mika. Il primo appuntamento domani, poi il 12 e si chiude con la finale sabato 14 maggio.

