Secondo credenze risalenti al Medioevo, i gatti neri sono stati tacciati di essere portatori di disgrazie e malasorte. Non è un caso che il Medioevo sia anche detto secolo oscuro. In epoca moderna sono state svelate moltissime brutalità avvenute in questo periodo storico buio. Ancor oggi in alcune usanze popolare, è rimasta questa erronea credenza e superstizione. Solo nella cultura italiana, però, il gatto nero è abbinato alla sfortuna. In molte altre tradizioni è all’opposto portatore di fortuna ma soprattutto tanto affetto.

Pochi sanno che c’è un animale che porta fortuna e gioie alla famiglia quando entra nelle nostre case

Partiamo dal gatto nero nel Mondo anglosassone. Per prima cosa va detto che si parla di gatto nero per indicare genericamente un tipo di felino. In realtà ad avere il manto nero sono ben 22 razze. Sebbene non facciano parte delle 5 razze più coccolone, riescono a donare un’immensa gioia ai padroni.

In Scozia e nella cultura celtica, chi possiede un gatto nero avrà fortuna e soldi per tutta la famiglia. Si pensa persino che la donzella nubile che abbia un gatto nero, riceverà molte proposte di matrimonio. Rimanendo nel Nord Europa, gli abitanti delle Midlands inglesi usano regalare alle novelle spose un gatto nero. Questo porterà felicità e armonia al matrimonio. In Irlanda si suole credere che qualora un gatto nero attraversi la nostra strada, saremo baciati dalla Dea Bendata. Basta, quindi, fermarci a lato della strada dopo l’attraversamento del povero gattino, attendendo che sopraggiunga un altro ignaro automobilista.

Il micio nero in Oriente

Nelle culture asiatiche, è risaputo che i gatti portino bene. Sappiamo, infatti, che potremmo essere travolti da fortuna ma anche denaro e successo con questi antichissimi metodi giapponesi.

Oltre al gatto Maneki Neko, in Giappone il gatto nero è simbolo di colui che nella notte scaccia i topi. È pertanto venerato e simbolo di buona sorte.

Infine persino i marinai e i pirati reputano i neri felini forieri di buone novelle. Il veliero o l’imbarcazione con a bordo un gatto nero avrà ottima navigazione. Per i compari di Capitan Uncino e Jack Sparrow, invece, un gatto nero a bordo, avrebbe portato ricchi bottini e tesori.

Non temiamo il gatto nero perché pochi sanno che c’è un animale che porta fortuna e gioie ed è proprio lui.

Lettura consigliata

Non solo aceto e bicarbonato, basterebbe un cucchiaino di questo prodotto per togliere la puzza di pipì del gatto dal balcone o in giardino