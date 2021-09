I Maestri delle grandi firme conquistano ancora. Pandemia a parte, quest’anno è già cominciato il Festival del Cinema di Venezia ’78. Il red carpet, come quasi ogni anno, ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Quale se non questa occasione è, da sempre, una vera e propria passerella di bellezza ed eleganza?

Quest’anno in particolare, il tema comune per molti look delle nostre star più amate sembra essere stato il connubio tra semplicità, eleganza e uno stile quasi principesco. Scopriamo insieme alcuni dei look preferiti di questa edizione.

I look più belli del Festival del Cinema di Venezia assolutamente da copiare

Partiamo dalla madrina di questa 78° edizione del Festival del Cinema di Venezia, la bellissima Serena Rossi. Negli ultimi anni ha davvero spopolato alla conduzione e alla partecipazione di numerosi programmi TV. Adesso la vediamo nelle vesti di madrina del festival veneziano più atteso. Il primo look in stile “manlike” è di un fascino e di una raffinatezza unici! Il completo pantalone/camicia/giacca sui toni del cipria e del bianco rapisce per la sua classe, completato da un meraviglioso paio di decolleté rosa cipria. Un look assolutamente di ispirazione per una proclamazione di laurea.

Altra punta di diamante del festival è la bellissima Luisa Ranieri. La moglie del “commissario Montalbano” rapisce tutti con un total black lungo, dallo spacco mozzafiato. Di una bellezza e femminilità a dir poco disarmante. Il capello raccolto e il raffinato smokey eyes nero le incorniciano il volto e la fanno apparire come una vera diva anni ’50. Una perla per chi vuole osare con un trucco particolare ma al contempo raffinato.

La dolcezza della futura mamma Paola Turani. La modella bergamasca si presenta sul Red Carpet in dolce attesa, più splendente che mai. Il suo abito lungo blue notte, dal lunghissimo strascico è magnetico, tanto quanto il look occhi intenso che fa brillare ancora di più l’azzurro delle sue iridi. Inutile negare, però, che il dettaglio più bello è l’immenso pancione da nono mese di gravidanza, che la rende più bella che mai! Dimostrazione del fatto che le donne sanno essere meravigliose sempre.

Altre due influencer

Non potevamo non menzionare la bellissima Giulia Valentina. L’influencer torinese, molto amica della Turani, si presenta sul red carpet con un look a dir poco principesco. Se ci fossimo chiesti come sarebbe una Cenerentola mora, con lei abbiamo avuto la risposta. L’abito color carta da zucchero con un profondo scollo sul decolté le hanno donato un aspetto a dir poco etereo. Un look perfetto per chi vuole sentirsi principessa per un giorno.

Per ultima Camilla Mangiapelo. Famosa con lo pseudonimo “Mapina”, usato come nickname sul suo account Instagram, la giovane influencer romana osa con un look da sposa rock dei giorni nostri. Sulla scia di Giulia Valentina, Camilla sfila con un abito principesco in bianco e spumeggiante. Il capello raccolto e i tatuaggi a vista rendono il look romantico ma rock, una via di mezzo davvero ideale per chi cerca un abbigliamento sofisticato ma non troppo ingessato.

Questi sono solo alcuni tra i look più belli del Festival del Cinema di Venezia assolutamente da copiare. L’evento si concluderà ufficialmente l’11 di settembre. Ma noi rimaniamo in attesa di ammirare e prendere spunto da altri fantastici look, sognando un giorno di poter assistere dal vivo.