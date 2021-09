Avere il busto corto e le gambe lunghe può sembrare un difetto, perché pensiamo di non essere abbastanza proporzionate.

In realtà, avere le gambe lunghe può essere un grande vantaggio perché ci si può permettere di indossare molti capi diversi.

È normale, però, avere il desiderio di equilibrare la nostra figura e provare a giocare con gli abiti da indossare per nascondere questo piccolo difetto.

Quello che dobbiamo fare è provare a dare un effetto ottico particolare. Dobbiamo, perciò, cercare di indossare capi che facciano sembrare il busto un po’ più lungo e le gambe un po’ più corte.

Non sarà difficile giocando con tagli e colori precisi.

Vediamo, perciò, insieme come esaltare la nostra figura se abbiamo il busto corto e le gambe lunghe.

Cosa evitare e cosa preferire

Dobbiamo, perciò, come prima cosa, evitare pantaloni e gonne a vita alta, come, ad esempio, i pantaloni a palazzo. Dobbiamo evitare anche i top corti, che metteranno più in evidenza le nostre gambe lunghe. Importante è evitare assolutamente di indossare pantaloni o gonne a righe verticali. Queste, infatti, danno l’effetto ottico esattamente opposto a quello che vogliamo ottenere. Importante evitare anche un total look in colori scuri come, ad esempio, il nero o il blue scuro. Non dimentichiamoci che è importante anche evitare di indossare le cinture da mettere in vita.

Vediamo, invece, cosa preferire per permettere alla nostra figura di raggiungere la proporzione che desideriamo. Possiamo indossare, ad esempio, pantaloni o gonne a vita bassa o regolare. Anche i pantaloni stretti ci aiutano, sicuramente, ad esaltare la nostra figura. Anche i pantaloni a pinocchietto potrebbero fare al caso nostro, come anche i pantaloni con un piccolo risvolto alla caviglia. Quando le gambe sono magre e toniche, possiamo consigliare di indossare pantaloni molto stretti abbinati magari a maglie oversize.

Come esaltare la nostra figura se abbiamo il busto corto e le gambe lunghe

Per quanto riguarda le scarpe, quelle che fanno al caso nostro sono gli stivaletti bassi, i sandali, le ballerine o gli stivali sotto al ginocchio.

Per quanto riguarda, invece, gli abiti da indossare sopra, possiamo prediligere le maglie a righe verticali, le maglie lunghe e le cinture sui fianchi.

Insomma, i modi per nascondere questo piccolo difetto sono molti. Dobbiamo solo fare attenzione a quello che indossiamo e curare i dettagli che ci daranno la proporzione che abbiamo sempre desiderato.

Ricordiamoci che avere le gambe lunghe, molto spesso, è un pregio da non sottovalutare e non un difetto che può metterci in imbarazzo.

Con le gambe lunghe possiamo indossare capi che possono indossare in pochi.

Per rimanere in tema possiamo anche consultare questo articolo “Ecco quali sono i jeans migliori da scegliere se abbiamo i fianchi larghi“.