I tacchi, croce e delizia del gentil sesso. Amati e odiati, i tacchi possono essere i migliori amici e al contempo i peggiori nemici di ogni donna.

Capita a tutte di passare davanti a una vetrina, restare estasiate dal decolleté in saldo e acquistarlo con euforia. Capita, però, altrettanto facilmente che il nostro caro decolleté resti chiuso nella scarpiera e non ne esca mai.

Terrorizzate dall’idea di cadere camminando sui tacchi, ci lasciamo condizionare dalla paura e continuiamo a sfruttare le tanto amate sneakers. La comodità delle sneakers, che rappresentano una via di mezzo tra la classica scarpa da ginnastica e quella da passeggio, è innegabile.

Ma forse non sono idonee ad ogni occasione e a qualsiasi momento della nostra giornata. Pensiamo all’ufficio. Siamo sicuri che sia il look più adatto? Non sarebbe il momento di cambiare qualcosa e sfoggiare finalmente un po’ di eleganza?

Quale tacco?

Scegliamo innanzitutto il tipo di tacco. Certamente non si parla qui di un tacco dodici, ma di un sobrio tacco medio e non troppo sottile. Non tutte riescono a camminare sui tacchi a spillo e chi non ha un buon equilibrio rischia realmente di farsi del male. D’altra parte, scarpe così estrose non risultano opportune in un ambiente lavorativo dove è richiesta per prima cosa una certa formalità.

E, quindi, in ufficio bisogna andare con o senza tacchi? Certo che sì, ma con alcune precisazioni. Vediamo quali sono i motivi per cui dovremmo scegliere un tacco comodo e discreto da indossare per il lavoro.

In ufficio bisogna andare con o senza tacchi?

Il primo motivo è la propria autostima. Le scarpe alte (o in tal caso medio-alte) ci fanno sentire più sicure di noi e aumentano le nostre potenzialità.

Il secondo è la postura. Dovendo fare più attenzione quando camminiamo, tendiamo ad assumere una postura più dritta e corretta di quando usiamo le scarpe basse.

Il terzo è la figura. Sappiamo benissimo che i tacchi sfilano e ci fanno sembrare più slanciate.

Il quarto è la forma fisica. Camminare sui tacchi potenzia e rassoda polpacci, glutei e cosce: meglio della palestra!

Il quinto è la femminilità. Non c’è niente di più femminile di una scarpa col tacco, che riesce a donare eleganza anche ad un semplice blue jeans.

Ecco perché dovremmo mettere da parte le scarpe da ginnastica e provare a dare una ventata d’aria fresca al nostro outfit quotidiano.