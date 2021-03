I libri sono il mezzo che ci consente di viaggiare restando seduti nel nostro salotto. Forse, con l’arrivo della primavera usciamo nel parco di quartiere con un bel libro in mano. C’è addirittura chi legge camminando. Tuttavia, spesso non ce lo ricordiamo, ma per scrivere un libro una o più persone hanno impiegato mesi o anni.

I libri, infatti, sono condensati di sapere o di pensieri. I libri sono accessibili a tutti grazie alla diffusione capillare delle biblioteche, almeno in Italia. Non c’è infatti nessuna scusa per non leggere. Capita che la gente non legga non per mancanza di volontà, ma forse per mancanza di abitudine.

E tra tutte le miriadi di stili e di tipi di libri che ci sono al mondo, uno su tutti domina incontrastato sugli altri. Un libro che, dicono gli studiosi, milioni se non addirittura miliardi di persone hanno letto. Almeno in parte, ma sicuramente lo hanno letto. E spesso, ha cambiato la loro vita. Ecco il libro che ha cambiato la vita a milioni di persone nella storia.

Il libro o meglio “I libri”

Il titolo di questo libro è una traduzione dal greco. Stiamo parlando della Bibbia, titolo che in greco vuol dire “i libri”. La Bibbia è senza dubbio il best seller della storia

Alcune ricerche dicono che ancora oggi è il libro più stampato e diffuso al mondo. Ne esistono edizioni differenti e anche di contenuti differenti. La Bibbia ebraica è naturalmente diversa da quella cristiana, mancando completamente il Nuovo Testamento.

Tra l’altro, testamento qui non è l’atto notarile con cui si cede un’eredità. Si intende l’alleanza che secondo gli ebrei Dio ha fatto con Mosé, rinnovata poi da Gesù secondo i cristiani.

Ecco svelato, dunque, qual è il libro che ha cambiato la vita a milioni di persone nella storia.