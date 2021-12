I libri in casa a volte rappresentano dei veri e propri oggetti di culto per molte persone. C’è chi tra le pagine di un romanzo, un saggio o un manuale conserva memorie legate al periodo in cui ha attraversato quel testo. Oppure c’è chi, accumula molti più volumi di quanti in realtà riesca a leggerne. Che si tratti di pagine ricche di ricordi o ancora inesplorate, i libri non solo ospitano storie, ma rappresentano dei veri e propri oggetti d’arredo. Per valorizzare al meglio la loro bellezza, è possibile sfruttarli in maniera creativa come ancora pochi forse pensano di fare. È vero che i libri nella libreria sono belli ma sistemati in quest’altra maniera in casa stupiranno letteralmente gli ospiti come vedremo di seguito.

A volte non si hanno a disposizione risorse economiche elevate per abbellire o arredare un stanza o l’intera casa. Molti credono che tale condizione rappresenti un limite alla propria creatività, quando invece potrebbe essere esattamente il contrario. In un precedente approfondimento abbiamo ad esempio spiegato quali oggetti d’arredo di gran classe è possibile realizzare con i vecchi maglioni. Nelle medesima logica sono davvero tanti gli oggetti che si potrebbero riciclare dando loro nuova vita e nuovo stile. Nel caso dei libri, ci sono numerose idee che si potrebbero replicare nella propria abitazione e che non richiedono spese eccessive o particolari abilità artistiche.

I libri nella libreria sono belli ma sistemati in quest’altra maniera in casa stupiranno letteralmente gli ospiti

Spesso pensiamo che la soluzione più logica per sistemare i libri in casa sia la libreria. Sicuramente questo è un ottimo sistema per tenere in ordine e a portata di mano i vari titoli per consultarli ogni volta che occorre. Se invece si hanno dei volumi di cui ormai ci si vorrebbe disfare, prima di destinarli al macero si potrebbero riutilizzare in camera da letto. Esistono delle soluzioni davvero geniali per rendere lussuosa una camera da letto spendendo pochi euro. I libri potrebbero contribuire a rendere l’ambiente anche più ricco di fascino. Grazie ad essi si può infatti realizzare una vera e propria spalliera sulla parete che fa da sfondo al letto.

Con un testiera composta da libri si riesce a dare un tocco di grande originalità ad una delle stanze più intime della casa. Una soluzione molto semplice prevede la realizzazione di vere e proprie pile sistemate su una mensola o ripiano lungo quanto il letto. Un’alternativa molto romantica invece richiede di fissare dei libri aperti a metà sulla parete della testiera.

Per far sì che il libro rimanga aperto pur stando in verticale, si possono fissare le pagine tra di loro con della colla trasparente. È importante compiere questa operazione con particolare cura per conservare intatta la bellezza delle pagine. Successivamente, si dovrà fissare sulla parete o su un pannello di legno i volumi formando una meravigliosa testiera. Per questo lavoro è preferibile utilizzare dei volumi che abbiano una copertina rigida, di modo che sia più semplice il fissaggio sul pannello. Con poche e semplici azioni, si potrà ottenere una bellissima testiera che farà invidia proprio a tutti.

