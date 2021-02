La camera da letto rappresenta uno dei luoghi della casa in cui si gode del pieno relax dopo una giornata ricca di impegni e di stress. Curare un ambiente così importante per ritrovare l’equilibrio della propria mente e il ristoro per il corpo è assai importante. Perché ciò sia possibile non è sempre necessario spendere somme prodigiose di denaro. Bastano alcuni piccoli dettagli per conferire particolare charme e eleganza all’ambiente. Vediamo allora come rendere lussuosa la camera da letto spendendo solo pochi euro.

Creare un’atmosfera da Mille e una notte grazie ai giochi di luci

Esistono tantissime soluzioni per arredare la camera da letto e renderla simile a quella di alcuni splendidi hotel lussuosi. Se non si possiede un’ampia disponibilità economica per investire in complementi e materiali costosi, si dovrà giocare con alcuni effetti che possono dare sorprendenti risultati. Uno degli aspetti da non trascurare per dare un tocco di charme alla propria camera è l’illuminazione. La luce adatta serve a dare la giusta atmosfera per rendere l’ambiente caldo e accogliente. Delle perfette alleate in questo senso sono le candele.

Chi non vuole rinunciare al tocco di classe senza spendere molto può divertirsi a creare effetti di luce grazie al candle design. Allora via libera a portacandele, candelabri, moccoli e maxi candele sui vari ripiani della stanza. Per quanto riguarda i costi, ce n’è per tutte le tasche ed anche spendendo qualche decina di euro si possono trovare soluzioni molto chic. Se si scelgono delle candele profumate agli oli essenziali, anche le sensazioni olfattive coinvolgeranno corpo e mente donando un effetto da aromaterapia. Chiunque volesse cimentarsi nella realizzazione di candele fatte in casa a costi molto ridotti, può seguire la guida ed i dettagli presenti qui.

Dare un tocco di classe al letto sfruttando i cuscini in maniera adeguata

Un altro aspetto da non trascurare per dare un tocco di classe all’ambiente è l’uso dei cuscini. Come rendere lussuosa la camera da letto spendendo solo pochi euro grazie ai cuscini? Le camere di alberghi e suite di prestigio offrono spesso ai propri ospiti letti sui quali verrebbe voglia di tuffarsi all’istante. Tale sensazione di accoglienza e di confort si gioca spesso proprio sull’invitante senso di morbidezza che rimandano i numerosi cuscini adagiati sulle lenzuola. Questa è una semplice idea che è possibile replicare anche a casa prestando attenzione a creare degli abbinamenti cromatici adeguati.

Il consiglio è quello di disporre cuscini in ordine decrescente a partire dalla testata del letto. È possibile riutilizzare dei cuscini che si hanno in casa acquistando solo le federe decorative per risparmiare sulla spesa. Oppure, acquistare federe tinta unita da dipingere a mano se si possiedono particolari abilità pittoriche. Un’altra idea utile potrebbe essere quella di arrotolare a mo’ di cuscino una coperta o un pile e disporlo sul letto. In questa maniera si potrà dare dinamismo all’allestimento e conferire alla coperta una doppia funzione. Tutte queste soluzioni trasformeranno l’ambiente senza pesare eccessivamente sul portafogli. Ecco come rendere lussuosa la camera da letto spendendo solo pochi euro e sfruttando al massimo la propria creatività.