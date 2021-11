Nei diversi stili di arredamento che si succedono nel tempo è possibile, talvolta, trovare degli oggetti provenienti dal passato. In ragione dei loro dettagli, questi complementi acquisiscono preziosità e unicità irripetibili anche quando si tenta una moderna riproduzione. L’oggetto d’antiquariato o d’epoca, d’altro canto, affonda le radici del suo fascino proprio in quei segni che solo il tempo sa conferire allo stesso. È il caso di alcuni complementi che oggi si considerano particolarmente chic e di classe. Molti li lasciano in garage o cantina quando valgono oro come oggetti d’arredo vintage e vediamo di seguito di cosa si tratta.

Come arredare con gusto spendendo pochi soldi

In alcuni momenti della vita si ha voglia di rinnovare gli arredamenti di casa. Oppure, molto più semplicemente, si cambia abitazione e il nuovo arredamento diventa una vera e propria necessità. Coniugare lo stile con gli spazi che si hanno a disposizione è un imperativo che deriva dalle necessità quotidiane di ciascuno. Molto spesso non si hanno a disposizione spazi particolarmente ampi. Per questo abbiamo spiegato in precedenza quali sono i 3 errori da evitare assolutamente per arredare una casa o stanza piccola.

A volte per arredare degli spazi non servono somme di denaro cospicue. Al contrario, con qualche tocco di creatività è possibile trasformare gli oggetti che si hanno o crearne di nuovi ed originali con materiale povero.

Un esempio che abbiamo precedentemente illustrato riguarda proprio l’illuminazione, aspetto essenziale per rendere accogliente e moderna una casa: “Nessuno butterà più i vecchi maglioni dopo aver scoperto questo fantastico riutilizzo che fa risparmiare dei soldi”.

Se si vuole dare nuova vita anche ad oggetti davvero originali, allora è il momento di recuperare le antiche damigiane che usavano i nonni. Probabilmente, molti hanno in casa o nelle residenze stagionali alcuni di questi utensili che oggi rappresentano dei complementi d’arredo di grande stile.

Le damigiane in vetro verde, trasparente o colorato sono delle vere e proprie chicche per arredare cucina, salotto, ingresso o spazi esterni. Si possono utilizzare come vasi portafiori, oppure le si può valorizzare con delle lucine da inserire all’interno. In alcuni casi è possibile trasformarle in veri e propri lampadari e dare un effetto meravigliosamente unico all’ambiente.

Chi ha delle particolari doti artistiche potrebbe anche decorarle con della pittura e posizionarle nell’angolo della casa preferito. L’effetto chic e lo stile ricercato sono assicurati con questi meravigliosi oggetti d’arredo. Chi ne possiede alcune in garage o in cantina potrebbe sfruttarle al meglio negli spazi di casa.

