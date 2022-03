Ogni donna è bella per motivi diversi, tutti importanti. Nessuna dovrebbe mai sentirsi in difetto o insicura. E, quelle rare volte in cui ciò accade, l’abbigliamento o il trucco dovrebbero aiutare a colmare queste perplessità.

Anche chi ha braccia robuste non dovrebbe avvertire insicurezze. Ma se questo disagio continua a esistere, ecco qualche piccolo trucchetto per camuffare il problema grazie all’abbigliamento giusto. Prima, però, ecco alcuni degli errori più comuni nell’abbigliamento femminile.

Quali errori di stile bisognerebbe evitare

Molte donne conoscono l’insicurezza che deriverebbe da un braccio importante. Eppure, basta puntare sul vestiario giusto per migliorare notevolmente le cose. Chi ha spalle larghe, nonostante un busto sottile, farebbe bene a evitare alcuni capi e lo stesso accade anche con le braccia grosse.

Per esempio, sembra preferibile evitare spalline importanti e camicie voluminose sulle braccia, per non accentuare i volumi.

Sembrerebbe un errore anche puntare sulle lunghezze sbagliate. Un orlo della camicia alto non allunga la figura. Meglio scegliere orli bassi, al gomito, per allungare le braccia e snellire quelle assai voluminose.

Altro errore è scegliere tessuti aderenti e che tirano. Questi danno l’impressione di una taglia forzata.

Molte donne si chiedono come vestirsi se si hanno le braccia grosse e quali capi bisognerebbe evitare. Quindi, segue una guida al guardaroba perfetto per sentirsi sicure e belle anche con qualche rotondità sulle braccia.

Come vestirsi se si hanno le braccia grosse e poco toniche grazie agli outfit giusti e alcune semplicissime astuzie

Il primo consiglio è di puntare tutto sui blazer. Questi hanno un’aderenza ottimale al corpo e spalline imbottite nel modo giusto. Inoltre, sagomano la vita, facendo apparire le braccia più lunghe e sfilate.

Il secondo consiglio è di porre tanta attenzione anche all’intimo e, in particolare, al reggiseno. Sceglierne uno della taglia sbagliata e troppo stretto, avrebbe come effetto quello d’ingrossare braccia e busto. Questo assume ancora più importanza quando maglie e camicie sono in tessuti semitrasparenti.

Infatti, giocare con le trasparenze può essere d’aiuto per le braccia poco toniche e, anche, preferire il pizzo. Ma è anche importantissimo vestirsi a strati. Ossia, non bisognerebbe eliminare dall’armadio top e abiti senza maniche, ma solo abbinarli a un cardigan, una stola o un giacchetto.

Un’ultima accortezza

Un ultimo consiglio furbo è di provare sempre a ruotare le spalle durante la scelta di un capo in camerino. Se questo oppone resistenza sotto braccia e ascelle meglio cambiare taglia o, direttamente, lo stesso capo.

Per approfondire

Basta indossare la camicia nei pantaloni in questi 2 modi per migliorare il fisico e valorizzare le gambe