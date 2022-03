Larga e capiente o piccola e sofisticata, la borsa è un elemento indispensabile del look. L’accessorio giusto può rendere più giovanile e fresco l’outfit, magari aggiungendo un po’ di brio.

La borsa sbagliata, però, al contrario, può farci apparire poco attente ai dettagli e rendere disastroso il risultato generale.

Proprio per queste motivazioni è importante rimanere al passo con le ultime tendenze di stagione e puntare sui modelli giusti. Ognuno di essi veste divinamente bene sia donne adulte, di 50 o 60 anni, che giovani ragazze nel fiore della loro età. Semplicemente perché tutti questi modelli sono una chicca per il look e si dimostrano un ottimo investimento per l’armadio.

Molte di queste hanno un certo fascino di vissuto e richiamano alla mente tutta la bellezza del vintage. D’altronde, lo aveva dimostrato già il ritorno di moda di questo modello trendy da prendere in prestito dall’armadio della nonna.

Tra ondate di colore e tinte stravaganti

Le amanti delle tinte fluo possono iniziare a gioire perché l’arancio fluo sembra protagonista degli accessori di numerosi Brand. In questo caso non contano troppo le dimensioni e nemmeno se si tratta di borse martellate in pelle o lisce. Basterà sceglierla arancio fluo come quella proposta, ad esempio, dal Brand Kuvé al prezzo di 55,90 euro e perfetta con il piumino.

Le donne più giovani e quelle più adulte, ma dall’animo giovane e ribelle, ameranno il ritorno alla moda delle borse “effetto cartoon”. Plexiglass, cristalli sfumati, paillettes e perline coloratissime sono una tendenza da tenere a mente per questa primavera 2022. Il brand MAX&CO ne propone un suo esempio con tracolla e perline al prezzo di 99 euro.

Sarà impossibile resistere a queste invidiatissime borse da abbinare al piumino o al cappotto cammello per sbigottire tutti

E neppure le donne adulte possono restare deluse dal ritorno di moda di trame e intrecci tipici di marchi come The Bridge o Campomaggi. Il color cuoio, gli intrecci di paglia o rafia e le tracolle fanno già impazzire tutte e sono invincibili con il color cammello.

Ma ecco qualche altro modello da tenere d’occhio e da cercare di aggiudicarsi al miglior prezzo:

borsa con manico in bamboo;

modello a cestino;

borse a sacchetto morbide;

borsa in rafia crochet in tinte naturali.

Di certo, è impossibile resistere a queste invidiatissime borse da abbinare con tutto, senza doversi fare troppi problemi.

