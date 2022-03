L’estate è ancora lontana, ma sarà meglio pianificare vacanze e piccoli viaggi che ci piacerebbe fare. Se quest’anno le restrizioni si allenteranno, potremo viaggiare più facilmente e visitare molti paesi, non solo in Italia. Quindi prendiamo in mano taccuino e internet e buttiamo giù una bozza degli itinerari da percorrere, dei weekend fuori porta da fare e via dicendo.

Storia, arte e cultura

Tra mare e montagna, il nostro Bel Paese offre molte possibilità per trascorrere serene vacanze e, dato che abbiamo una storia millenaria, anche vacanze culturali e più impegnative.

Potremmo visitare ville, castelli e scavi archeologici per scoprire tanto tra le nostre meraviglie. Esistono poi anche itinerari culturali riconosciuti anche a livello europeo di cui dovremmo essere a conoscenza

Uno di questi è La rotta di Enea, itinerario culturale che attraverso 5 Paesi, 21 tappe e 6 siti UNESCO ripercorre il tragitto che portò l’eroe troiano al litorale laziale.

Dopo esser fuggito dalla sua città, Troia, oggi in Turchia, Enea si ritrovò a toccare alcune sponde della Grecia antica, dell’Epiro (oggi Albania), dell’attuale Tunisia e arrivò poi nei pressi della città di Roma.

Il viaggio di Enea, raccontato da Virgilio nel suo poema epico Eneide, appunto, narra le vicissitudini dell’eroe nel mar Mediterraneo. Egli, vincendo ogni genere di sfide o lotte che si presentavano al suo cospetto, giunse infine in Italia. La leggenda vuole che dalla sua stirpe sia poi nata la gens Giulia, famiglia di Cesare e dell’imperatore Augusto.

Per chi ama gli eroi leggendari sarà bellissimo compiere in estate questo viaggio itinerante in 5 paesi da organizzare subito

Oggi è possibile ripercorrere questo tragitto e con carte geografiche alla mano organizzare un viaggio itinerante, magari da svolgere in più parti e in anni diversi per chi ha meno disponibilità economiche.

Consigliamo di partire dall’inizio e visitare a Troia i resti archeologici e via via spingersi verso le coste della Grecia. Qui potremmo visitare l’isola di Delo e successivamente Creta, tra le due tappe più importanti.

Toccheremo le sponde dell’Albania visitando la città di Butrinto, scoperta dal giovane archeologo italiano Ugolini agli inizi del Novecento. Successivamente sarà la volta delle coste italiane di città come Castro in Puglia, per poi passare in Sicilia: dall’Etna a Segesta. Da qui l’itinerario prevede di toccare le sponde di Cartagine, l’antica città punica che con i suoi resti incanta ancora tutti.

Qui avvenne l’incontro fatale tra Enea e Didone, qui si verificò la grande tragedia amorosa. Enea, costretto a ripartire alla volta dell’Italia (così voleva il fato), toccò le sponde della Campania e poi del Lazio. E quindi non perdiamo l’occasione di visitare Cuma, Gaeta e Lavinium.

La tappa finale invece non poteva essere altro che Roma, la città eterna che almeno una volta nella vita dovremmo visitare. Quale migliore occasione per far coincidere tutto?

Infatti, per chi ama gli eroi leggendari sarà bellissimo seguire questo itinerario e scoprire bellezze geografiche e tanta, tanta storia.