Ci sono giorni che guardandoci allo specchio proprio non ci piacciamo. Ci alziamo, mettiamo giù i piedi dal letto e dopo un rapido passaggio davanti allo specchio decidiamo che passeremo un po’ di tempo al make up. Ogni segno zodiacale può però contare sempre su un pregio, una parte del proprio corpo irresistibile. Secondo gli astrologi possiamo definire ciò in base alla prima Casa del tema natale di ogni segno. Scendiamo, quindi nel dettaglio e scopriamo anche i giorni più fortunati della prossima settimana.

I giorni fortunati della settimana segno per segno e la parte del corpo più attraente di Leone, Cancro e gli altri

L’Ariete può puntare tutto sullo sguardo magnetico grazie alle folte e lunghe sopracciglia. Possiamo dire che l’Ariete non necessita di mascara allungaciglia ma gli basterà dell’olio di ricino per prendersi cura di questa risorsa. Domenica 10 luglio sarà il giorno migliore di tutta la settimana secondo gli astri.

Per iĺ segno zodiacale del Leone il punto di forza sono i capelli. La chioma del Leone attira l’attenzione e fa girare tutti quando entra in una stanza. Sabato 9 luglio, sarà baciato dalla Luna.

L’ultimo segno zodiacale di fuoco da prendere in considerazione è il Sagittario. In questo caso il punto di forza è la schiena. Per essere strepitose ad una festa, puntiamo sulle scollature che mettono in mostra la schiena. La giornata di venerdì 8 potrebbe riservare buone novità.

Toro, Vergine e Capricorno

I giorni fortunati della settimana segno per segno. Per il Toro la caratteristica da 10 e lode sono le labbra. I nati sotto questo segno possono contare su labbra carnose e ben definite. Non occorrerà neppure un rossetto per valorizzarle ma un buon balsamo per mantenerne l’idratazione. Il giorno 5 luglio arriva Marte con un vagone di energia.

È la pelle della Vergine che lascia tutti a bocca aperta. Vellutata e morbida, la pelle della Vergine è rigorosamente curata. Un perfezionista come la Vergine sa cosa significa una corretta skincare per una pelle radiosa anche dopo i 50 anni.

Ottima la giornata del 5 perché Mercurio toglie il disturbo e la Vergine ne gioverà a livello professionale.

Il Capricorno deve scoprire le gambe. Sono queste ultime a rendere il Capricorno più attraente. Quindi, soprattutto d’estate via libera alle minigonne agli short con il tacco se non 12 almeno di 8 cm. Per il Capricorno la giornata più fortunata sarà martedì 5 luglio grazie a Marte.

Gemelli, Bilancia ed Acquario

I Gemelli hanno come punto di forza la carnagione del viso. Le gote tendenti al roseo sono una caratteristica che farà sembrare i nati sotto questo segno giovani e sbarazzini. Giovedì 7 sarà la giornata migliore della prossima settimana.

Gli astrologi indicano quale parte del corpo invidiabile della Bilancia proprio il lato B! Non servono squat e plank perché i nati sotto questo segno hanno un fondoschiena già perfetto. Mercoledì 6 luglio porterà serenità in amore.

Per un segno curioso come l’Acquario, è naturale che siano i piedi la parte migliore del corpo. Proprio ora che è estate, quindi, piedi ben in mostra con sandali alla schiava o gioiello. Lunedì 4 sarà il giorno della svolta sul lavoro.

Cancro, Scorpione e Pesci

L’astrologia indica per il Cancro lo stomaco come punto di forza. Lo stomaco è il punto nevralgico dell’intuizione e dell’emozioni. Ciò è quindi importante per un segno sognatore e romantico come il Cancro. Ben due le giornate fortunate per il Cancro perché martedi 5 arriva Mercurio e la Luna sarà favorevole venerdì 8.

Lo Scorpione trova la sua parte più attraente nel petto. Che sia uomo o donna, il petto è simbolo dell’orgoglio. Gli scorpioncini, come noto, sono orgogliosi per indole. Lunedi 4 sarà un buon giorno perché da martedì arriva Marte a mettere qualche bastone fra le ruote.

Sono invece gli occhi, il pregio assoluto dei nati sotto questo segno. I Pesci sono il segno della creatività e della sensibilità. Con i propri occhi sanno cogliere il lato più interiore e vero delle persone. Mercoledì 6 premierà i progetti dei pesciolini.

Ecco, quindi, quali saranno i giorni fortunati della settimana segno per segno.

Lettura consigliata

Leone, Cancro ma anche Scorpione e questi altri segni zodiacali dovrebbero dipingere le pareti di casa in questi colori