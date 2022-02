La cura del viso si fa con gli anni leggermente più complicata ma non dobbiamo pensare di trascorrere ore a spalmarci innumerevoli prodotti. Basta usare i prodotti giusti e nella giusta sequenza per avere una pelle rimpolpata e rinvigorita. La pelle con il passare del tempo ha bisogno di essere idratata soprattutto dopo la soglia fatidica dei 50 anni. Il colorito si fa più spento e l’ovale diventa meno definito. L’integrazione di acido ialuronico e di collagene va a rimpiazzare le carenze a livello di struttura della pelle. La crema però, per quanto eccellente possa essere, potrebbe non bastare. C’è un prodotto che spesso è sottovalutato o addirittura non applicato, compiendo un grave errore.

Per una pelle distesa e un ovale definito anche dopo i 50 e i 60 anni non dovremmo farci mai mancare questo prodotto che non è una crema

Stiamo parlando del siero viso. Come affermano con convinzione i dermatologi e gli esperti di skincare, il siero e la crema sono complementari. Il siero non sostituisce la crema e la crema non è alternativa al siero. Il siero ha una texture solitamente più liquida della crema ed è un concentrato di principi attivi che possono avere funzioni diverse e molteplici. Questo prodotto può essere il classico antiage liftante fino ad un siero con funzione idratante, illuminante, rimpolpante e ridensificante.

Qual è la differenza fra siero e crema?

Sostanzialmente il siero agisce in profondità negli strati più interni dell’epidermide mentre la crema è attiva in superficie. La texture, la consistenza del siero è notevolmente più fluida. Ecco perché riconosciamo i sieri anche dal fatto che sono contenuti in flaconi provvisti di erogatore o contagocce. Hanno un rapido assorbimento e per questo che non occorre far penetrare il fluido spalmando a lungo. Le creme invece hanno solitamente una texture più ricca e necessitano di essere fatte penetrare massaggiando il viso.

Quando applicarlo?

Il siero va applicato dopo la detersione del viso, dopo il tonico e prima della crema. Dopo la crema, una volta asciugata alla perfezione, possiamo stendere il fondotinta o se preferiamo il primer e poi il fondotinta.

Da che età iniziare ad usare il siero

Gli esperti consigliano di applicare il siero in contemporanea con l’applicazione della crema antirughe ovvero dai 25 anni. Naturalmente per le pelli più giovani, si potrà usare un siero seboregolatore od opacizzante. Ecco quindi come fare per una pelle distesa e un ovale definito a 50 come a 60 anni. Nel seguente articolo abbiamo spiegato quale sia l’età migliore per iniziare ad usare la crema antirughe.

Approfondimento

Per avere pelle levigata e soda a 50 e 60 anni, ecco svelato da che età dovremmo iniziare a mettere la crema antirughe