Uno dei fastidi più tipici della stagione estiva sono proprio le gambe gonfie. Spesso, soprattutto a fine giornata, ci si sente le gambe pesanti come due pezzi di legno, doloranti e gonfie. Il risultato è che diventerà difficile persino stare in piedi o camminare.

Le cause scatenanti di questo problema possono essere tante. Le alte temperature certamente non aiuterebbero e potrebbero ostacolare enormemente la circolazione. Per non parlare dello stile di vita sedentario, o dell’abitudine di indossare pantaloni troppo stretti. Anche questi motivi, infatti, potrebbero affaticare la circolazione, creando le fastidiose conseguenze che tutti conosciamo.

Ecco come risolvere il problema

Gli specialisti suggeriscono diverse strade per migliorare questo problema. Oltre ai farmaci specifici, da assumere solo su suggerimento del medico, esistono altre possibili soluzioni. Sarà bene consultare un medico, infatti, soprattutto in presenza di formicolii o vene varicose.

Altre possibili soluzioni per trovare un po’ di beneficio, però, potrebbero consistere nell’utilizzo di creme specifiche e nell’esecuzione di massaggi appositi. Vediamone insieme uno molto facile, da eseguire anche a casa.

Mai più gambe gonfie e appesantite neanche d’estate con 1 solo gesto semplicissimo da fare a casa per stimolare la circolazione

Uno dei massaggi più facili che possiamo fare a casa è quello drenante. In sostanza, si praticheranno dei movimenti mirati lungo le gambe, che andrebbero a stimolare la circolazione.

Per eseguire questo massaggio dovremo procurarci un olio drenante specifico, che potremo reperire anche in erboristeria. L’olio di ginepro, ad esempio, sarebbe particolarmente utile per stimolare e aiutare la circolazione del sangue.

Dopo aver versato una goccia di olio nelle proprie mani, bisognerà eseguire dei movimenti circolari sulle gambe. Partendo dalle caviglie, si dovrà salire gradualmente verso l’alto, ripetendo sempre lo stesso movimento.

Bisognerà, quindi, massaggiare il polpaccio, poi la coscia, fino all’inguine. Queste pressioni dovrebbero aiutare a riattivare la circolazione, dando una sensazione di generale beneficio.

Altri consigli utilissimi per migliorare il gonfiore

Oltre al massaggio, ricordiamo che, per ripristinare il benessere delle nostre gambe, gli esperti consiglierebbero di camminare con regolarità.

La camminata, infatti, attiverebbe i muscoli del polpaccio, aiutando la circolazione del sangue. Con questi consigli potremo sperare di non avere mai più gambe gonfie e appesantite neanche d’estate.

Inoltre, dovremmo approfittare anche del periodo estivo per fare movimento. Al mare, in particolare, basterebbe camminare per 30 minuti al giorno seguendo alcuni criteri, per migliorare la propria circolazione sanguigna.

