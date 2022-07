Fa molto caldo. In ogni modo si cerca un po’ di refrigerio. Si accendono condizionatori e ventilatori, si mangiano golosi gelati e piatti leggeri. Ed ancora, ci si veste con capi ampi, comodi e fluenti, meglio se in tessuti leggeri e traspiranti. Infine, tutti abbiamo riposto le scarpe chiuse nell’armadio e sfoggiamo i piedi nudi indossando comodi sandali all’ultima moda. Insomma, in qualunque modo, cerchiamo di sfuggire a caldo e afa o, comunque, mettiamo in atto vari tentativi per patirlo un po’ di meno. Se con l’alimentazione e l’abbigliamento la cosa diventa abbastanza facile, come possiamo fare coi capelli? Tenerli sciolti, che ricadono su collo, spalle e schiena, costituisce una potente fonte di calore. Sono molto fastidiosi soprattutto mentre si fa sport. Inoltre, ci fanno sudare tantissimo.

In estate, sono avvantaggiate le donne che sfoggiano un bel pratico taglio corto. Molte però preferiscono mantenere una chioma lunga e fluente. In questo caso, per affrontare i caldi mesi estivi, la soluzione più semplice è raccogliere i capelli in una pratica coda di cavallo. Fare la coda è un gesto veloce che compiamo di solito a casa, per liberare il collo dai capelli ed essere più fresche mentre svolgiamo le normali attività quotidiane, come le pulizie domestiche. Tuttavia, la coda non è una pettinatura scialba. Hair stylist famosi propongono vari modi per realizzarla. Anche se in maniera semplice, possiamo dar vita ad acconciature comode e fresche, perfette da sfoggiare in qualsiasi occasione. Con l’aggiunta di un accessorio particolare e alla moda, potremo così essere perfette anche in contesti eleganti e formali.

3 modi per fare la coda e raccogliere i capelli per essere comode ed eleganti anche a cerimonie e matrimoni

La classica coda alta può diventare particolare e degna di nota con un effetto mosso naturale. Se si hanno i capelli lisci e dritti come spaghetti, prima di realizzare la coda, asciughiamoli con un diffusore e a testa in giù. Per un risultato ancora più bello, le più esperte potranno creare onde piatte con spazzola o piastra. Se siamo invitate ad una cerimonia, potremmo poi impreziosire il capo con un fermaglio gioiello su un lato oppure avvolgere l’elastico che ferma la coda in un foulard che richiama i colori e/o la fantasia dell’abito. Romanticissimo qualche ciuffo lasciato libero a incorniciare il volto.

Coda extra long e vaporosa

Questa coda è perfetta per chi non vuole passare inosservata. Per poterla ottenere, o si è naturalmente dotate di una chioma stile Rapunzel, oppure bisogna ricorrere a lunghe ciocche di extension. In ogni caso, la coda extra long va sfoggiata alta. Inoltre, per renderla vaporosa, bisogna prima lavorare i capelli per fare delle onde leggere creando così un po’ di movimento.

Infine, la coda più sbarazzina

Anche quest’anno va di moda la bubble ponytail, la coda di cavallo che presenta una serie di bolle. Realizzarla è semplice. Una volta fatta una normale coda, basterà suddividerla in tante piccole sezioni da fermare con l’aiuto di piccoli elastici trasparenti. Con l’aiuto di uno spray texturizzante, allarghiamo le varie ciocche in modo da volumizzarle e creare l’effetto di tanti piccoli palloncini. La ponytail sta meglio alta perché crea un effetto finale molto scenografico. Ecco, dunque, i 3 modi per fare la coda e raccogliere i capelli che fanno più tendenza.

