In questo periodo stiamo passando più tempo a casa, per sfuggire alle rigide temperature autunnali. Quindi, molti di noi stanno guardando film e serie TV in quantità, direttamente dalla comodità del loro divano.

Oggi, perciò, forniamo un consiglio che può essere utile a tutti coloro che stanno cercando qualcosa da guardare. Si tratta di una serie molto particolare e che possiamo vedere su una delle piattaforme streaming più popolari, ovvero Netflix. Come vedremo, infatti, i fan stanno impazzendo per questa nuova serie Netflix e la ragione è evidente.

L’opera originale

Se siamo entrati su Netflix in questi giorni, è probabile che abbiamo visto nella top 10 delle serie più viste una certa “Arcane”.

Si tratta di una serie TV animata uscita il 6 novembre in contemporanea mondiale. “Arcane” si è fatta subito apprezzare, e la ragione è chiara: si tratta di una straordinaria opera ispirata a un videogioco. Succede raramente che gli adattamenti di videogiochi siano di qualità, ma in questo caso la missione è assolutamente compiuta.

“Arcane” è infatti basata sul mondo del gioco chiamato “League of Legends“. Quest’ultimo è uno dei più grandi successi del mondo videoludico, uscito oltre 10 anni fa e che ancora oggi conta milioni di appassionati. Si tratta di un gioco multiplayer, dove gli appassionati si sfidano in battaglie adrenaliniche per distruggere la base nemica.

I fan stanno impazzendo per questa nuova serie Netflix e la ragione è evidente

“League of Legends”, tuttavia, non è soltanto divertente, ma è anche ambientato in un mondo ricco ed affascinante. “Arcane” cerca, quindi, di sfruttare questo mondo per raccontare una bella storia. La trama della serie parla del conflitto tra due città, una ricca ed una povera.

Le protagoniste sono due sorelle che hanno avuto un passato difficile nella città povera e si troveranno nel bel mezzo di vicende più grandi di loro. Le due sorelle sono anche personaggi del videogioco originale e quindi i fan stanno adorando il fatto di poter conoscere più nel dettaglio due amate eroine.

Insomma, stiamo parlando di un’opera che strizza l’occhio ai fan del videogioco. Tuttavia, non preoccupiamoci se non l’abbiamo mai giocato, perché la serie è lo stesso perfettamente godibile.

L’azione e l’adrenalina, infatti, non mancano, e anche se non abbiamo mai preso in mano un joystick adoreremo lo stesso questa serie. Il suo punto di forza più grande è forse lo stile di disegno, estremamente ispirato e dal tratto unico.

