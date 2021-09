Ormai le piogge si fanno più frequenti e le temperature si abbassano, quindi è più facile che restiamo a casa a guardare un film la sera. Invece di uscire, infatti, in questo periodo è anche piacevole guardare qualcosa di bello e passare un momento di relax in famiglia.

Per fortuna, la scelta è molta, soprattutto se abbiamo l’abbonamento a un servizio di streaming. Essi ci permettono di vedere bellissimi film e imperdibili serie TV.

Oggi, appunto, parleremo di un grande capolavoro, disponibile in esclusiva sulla piattaforma di Amazon. Si tratta di un’opera estremamente amata, che tutti dovremmo vedere una volta nella vita. Questo film è considerato il migliore della storia e lo possiamo vedere in streaming, scopriamo qual è.

Lo sconvolgente lavoro di Orson Welles

Consigliamo a tutti di vedere “Quarto potere”, di Orson Welles. Trattasi di un film del 1941 che ancora oggi, dopo 80 anni, è assolutamente rilevante. Racconta la storia di un celebre magnate americano che, al momento della sua morte, pronuncia una parola: “Rosabella”. Un giornalista che viene a conoscenza di questo dettaglio cerca di capire a che cosa o a chi si riferisce quest’ultima parola.

Inizia così una lunga narrazione sulla vita del magnate, chiamato Charles Foster Kane, nato in povertà ma che da bambino scopre di aver ereditato una miniera d’oro. Da quel momento, viene affidato a un tutore che lo cresce lontano dalla sua famiglia, con un’educazione da ricco. La sua vita, che cambia radicalmente, ci viene raccontata molto dettagliatamente, proprio per capire il significato di “Rosabella”.

Non vogliamo svelare troppo del film, ma ci limitiamo a dire che è una delle più grandi opere mai create. L’autorevole “American Film Institute” l’ha infatti nominato per ben due volte “miglior film della storia”.

“Quarto potere” può contare su tanti elementi di altissima qualità. La regia e la fotografia portano delle enormi innovazioni. La recitazione di Orson Welles è grandiosa e interpreta Charles Foster Kane in maniera magistrale. La sceneggiatura, premiata con un Oscar, è di livello sopraffino. Da quando “Quarto potere” è uscito, il mondo del cinema non è più stato lo stesso.

Concludiamo con una curiosità. Su Netflix è presente un film che, in maniera molto romanzata, racconta la storia di come “Quarto potere” è stato scritto. Si tratta di un’ottima occasione per conoscere meglio il film numero uno della storia del cinema.

