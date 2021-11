Quando ci guardiamo allo specchio, quasi sempre non siamo soddisfatti del nostro aspetto fisico. In genere, ad essere molto critiche sono le donne, che riescono a vedere difetti anche laddove non esistono. C’è chi ha il cruccio per i fianchi troppo larghi e le braccia cadenti e poco toniche. Di sicuro, una delle parti del corpo che più fa impazzire le donne è senza ombra di dubbio la pancia. Anche le più magre, infatti, non sono mai soddisfatte e la vorrebbero più tonica e scolpita, magari segnata da una bella “tartaruga”.

La pancia, che grande cruccio!

Effettivamente, la pancia è una parte del corpo assai complessa e delicata. Di certo, chi ha qualche chilo di troppo, accumula grasso e adiposità anche lì. Tuttavia, le cause della pancetta possono essere anche molte altre, come una gravidanza recente che ha lasciato i tessuti un po’ molli e rilassati, oppure eccessiva aria nel ventre. Senza dimenticare poi che anche la postura gioca un ruolo importante. Restare belli dritti, con le spalle aperte e mantenendo l’addome contratto, è ben diverso che avere un atteggiamento chiuso, un po’ ingobbito e con il bacino spinto in avanti.

Non è quindi un caso che esistano vari tipi di pancia.

Sport e dieta, un gran bel mix

Attività fisica e sana alimentazione rimangono sempre la combinazione migliore per mantenersi in salute e ottenere anche soddisfacenti risultati dal punto di vista estetico. Chi sceglie di perseguire questa strada (ottima scelta), sa bene che serve tempo. Che fare quindi nel frattempo? Semplice, basterà giocare in maniera astuta con degli outfit strategici.

Questi 3 trucchetti semplicemente geniali ci aiuteranno a sembrare più magre, snelle e con la pancia piatta in 1 minuto

L’abbigliamento è un ottimo alleato. Sapersi destreggiare con stili, modelli, tagli e forme, è semplicemente fenomenale per apparire al meglio di sé, nascondendo difetti ed esaltando punti di forza. Vediamo allora questi 3 trucchetti semplicemente geniali ci aiuteranno a sembrare più magre, snelle e con la pancia piatta in 1 minuto.

Biancheria intima

Cominciamo dalle basi e quindi dall’intimo. Per appiattire la pancia, è bene indossare body e culotte modellanti, i cosiddetti shapewear. Questo tipo di biancheria intima rimodella la figura e in genere è priva di cuciture che segnino. In inverno, inoltre, possono essere di grande ed ulteriore aiuto anche le calze contenitive.

Abiti stile impero

Chi ama indossare abiti dovrebbe puntare su quelli in stile impero, ossia con il taglio appena sotto il seno. Perché ricadono larghi e morbidi evitando di sottolineare punto vita e fondoschiena.

Vita alta

Il trucco per nascondere la pancia sia con i pantaloni che con le gonne, è la vita alta. Questi modelli, infatti, non stringono sull’addome, slanciano la figura e, soprattutto, non creano quegli orribili rotoli di ciccia.