Altro che autunno e inverno triste, sembra proprio che gli stilisti non abbiano alcuna intenzione di abbandonare i colori estivi. E così, molti li ritroveremo anche per l’autunno inverno 2021-2022. Ma, ovviamente, questi non andranno più a tinteggiare mini dress di cotone leggero o crop top, ma andranno a illuminare maglioni, cappotti e pantaloni in velluto. E quindi sì, i due colori che andranno di moda il prossimo autunno sono pieni di ottimismo e vitalità, e quindi dobbiamo assolutamente usarli. Oltre a questi due colori di cui parleremo, c’è anche un altro colore super di tendenza simbolo di speranza e di ripresa che non possiamo non indossare. E la cosa bella e interessante è che questi tre colori si possono anche abbinare tra di loro. Ma vediamo, intanto, i due colori che daranno luce ai nostri capi.

Rosso fuoco e giallo limone

Il rosso potevamo aspettarcelo, ma la grande sorpresa dell’autunno di quest’anno è il giallo. Ma non quello ocra, stiamo parlando proprio del giallo limone. Anche del rosso intendiamo un rosso specifico, infatti parliamo di quello fuoco. Due colori che sprigionano ottimismo, vitalità, gioia, forza ed energia.

I due colori che andranno di moda il prossimo autunno sono pieni di ottimismo e vitalità

Vediamo, però, un pochino come possiamo abbinare questi colori e quali sono le proposte dal mondo della moda. Partendo prima dal rosso per poi arrivare al giallo.

Il rosso fuoco lo abbiamo visto nella collezione di Dior. Infatti, Maria Grazia Chiuri ha disegnato un look composto da una cappa rossa, pantalone tailleur rosso, camicia bianca e corpetto rosso. E per finire mini tacco in vernice rossa. Un look veramente energico. Energico e maestoso è anche quello di Balmain che, invece, accende i cappotti lunghi di un rosso fuoco. Mentre Sacai abbina un caban con spalline rotone ad un long dress e stivali combact tutto rigorosamente rosso fuoco.

Il giallo limone, invece, lo scelgono brand come Versace, Prada e Loewe. Donatella Versace disegna un mini dress con scollo a balconcino, calze e tacco tutto giallo. Un vera carica di vitamine per l’inverno. Prada usa il giallo per i suoi cappotti a tre bottoni con maniche over. La Signora assieme a Raf Simons abbinano il coat giallo a degli stivali alti celesti e a una camicia verde. Infine anche Loewe sceglie il giallo per illuminare i suoi cappotti dalle forme geometriche.

