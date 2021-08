Benda sugli occhi e ci lanciamo nel passato. Infatti il cappotto che andrà di moda il prossimo inverno è un bellissimo tuffo nel passato e noi non possiamo che amarlo. La prima cosa da fare è quindi controllare subito negli armadi di genitori, di zii, cugine più grandi o anche nel nostro. Sicuramente un cappotto così in casa lo si trova, e poi è un must d’avere, un semplice ever green. È un cappotto che regala eleganza e anche se non va di moda farà comunque la sua bella figura. Quindi tirando le somme i pro sono più dei contro, e non possiamo farci assolutamente scappare un capo di questo genere.

Il cappotto che andrà di moda il prossimo inverno è un bellissimo tuffo nel passato

Questo cappotto ha uno stile inconfondibile e fa parte della divisa di molte sezioni dell’Esercito. Stiamo infatti parlando del cappotto caban blu, un vero tuffo nel passato che sa di rigore, tessuti pregiati, bellezza e anche regalità. L’uomo in divisa ha il suo fascino, così come la donna in divisa, be’ ora quel cappotto torna di moda così ognuno potrà sfoggiare il proprio fascino.

Ma ovviamente non può essere un cappotto qualunque, deve essere quello blu con i bottoni oro. Questo bellissimo capo torna sulle passerelle dei grandi brand, ma anche nelle vetrine del fast fashion. Da Valentino, passando per Balmain, arrivando fino a Zara. Il cappotto blu con i bottoni oro è tornato.

Alcune proposte dal mondo della moda

Partiamo dal primo, ovvero Valentino. Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison, propone un caban corto in drill drap con dettagli in oro e in lana.

C’è però chi scegli invece il lungo come Balmain. Il giovanissimo direttore creativo, infatti, disegna un caban lungo dove inserisce però quello che è il trend di stagione. Perché tornano di moda queste bellissime giacche anni Ottanta che sicuramente tutte hanno nell’armadio. Il cappotto quindi è un bellissimo mix di tradizione e innovazione. Il cappotto caban, che sia lungo o corto, è tornato.

Il caban e la sua storia

Il caban è un cappotto che risale alla fine del diciassettesimo e inizio diciottesimo secolo. Questo apparve per la prima volta nel campo militare e ancora oggi viene usato in questo ambito. Fu indossato dai marinai olandesi per la prima volta: infatti un altro nome per chiamare questo cappotto è Pea Coat che deriva dalla parola “pijjakker”. Parola usata in olandese per descrivere un coat in tessuto di lana rozza.