La Sicilia è un’isola che rimane nel cuore di molti viaggiatori.

È un territorio variegato, in cui si alternano l’azzurro del mare e il giallo/verde delle campagne, e che accontenta un po’ tutti i gusti.

Chi viene in Sicilia, poi, vorrebbe portarsene un pezzettino con sé quando arriva il momento di salutarla.

I bagagli sono infatti, spesso, ricolmi di cibi tipici e dei più tradizionali souvenir.

Primi tra tutti quelli in ceramica artigianale, come le famosissime pigne siciliane.

In alternativa si può decidere di arredare la propria casa o qualche angolino di essa con il tipico stile siciliano, sempre più diffuso tra gli amanti dell’home decor.

È questo un modo, originale, per far entrare nella propria vita quotidiana i colori e le atmosfere sicule viste e respirate durante il viaggio.

Se si amano le atmosfere siciliane ecco alcune meravigliose idee per ricrearle in casa

Lo stile siciliano è molto vario, fatto di colori ben precisi, materiali particolari e mobili tradizionali, ormai finemente restaurati.

Tra le più suggestive atmosfere che rimangono impresse negli occhi dei turisti c’è quella marina.

Il mare, infatti, è l’elemento principe della Sicilia e delle sue isole minori.

Da l’idea di limpidezza, purezza, freschezza, libertà e ordine.

In questo senso, per arredare la casa, si dovrebbero preferire, innanzitutto, i colori del mare: dall’azzurro al blu, con tutte le sue sfumature.

Questi si dovrebbero utilizzare per dipingere qualche porzione di muro, in ambienti luminosi e soleggiati, e per i tessuti di cuscini e tende.

Ma anche per dare nuova vita, con qualche mano di pittura, a qualche vecchio mobile dimenticato in cantina.

A questi colori è possibile accostare il beige, il panna e il bianco.

Quest’ultimo soprattutto per le pareti e gli spazi più ampi, per riprodurre l’interno tipico dei dammusi di Pantelleria.

Infine, un’idea originale potrebbe essere quella di richiamare questi colori con qualche soprammobile, magari in ceramica siciliana: di Santo Stefano di Camastra, di Caltagirone o di Monreale.

Uno stile più rustico

Un’altra atmosfera magica della Sicilia è quella del suo entroterra con campagne sterminate e ricoperte da spighe di grano, vigneti e alberi da frutto.

A dominare, in questo caso, è una sensazione di intimità e di caldo avvolgente e rassicurante.

Ma anche la percezione di essere circondati da tradizioni millenarie, con i suoi odori e sapori.

Per arredare la casa e dare un’idea di questa particolare atmosfera, si dovrebbero, per prima cosa, scegliere delle maioliche con decori e colori tipicamente siciliani.

Queste mattonelle, meglio se antichizzate, si potrebbero attaccare alle pareti, senza rivestirle interamente, accostando sfumature diverse di colore e ricreando delle forme come il rombo.

Per dare un tocco rustico da campagna siciliana ma chic, in giardino o in terrazzo, si potrebbero abbinare un tavolo in legno a delle sedie in ferro battuto.

Ancora meglio se sulle sedute si adagiano dei cuscini rivestiti da stoffe con limoni, pale di ficodindia o carretti siciliani.

Infine, in salotto il classico tavolino d’appoggio tra i divani potrebbe essere sostituito da una “curriola”.

Si tratta di una bassa cassapanca in legno massiccio dove, un tempo, le donne sicule custodivano il corredo.

Se si amano, quindi, le atmosfere siciliane ecco quali sono alcune meravigliose idee per ricrearle in casa.