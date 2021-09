Il rischio di un nuovo virus che attacca le applicazioni e crea danni agli utenti è di nuovo realtà. Il virus interessa le app del sistema operativo Android, scaricabili dal Play Store Google e agisce a totale insaputa degli utenti.

Individuare quali siano le app interessate è fondamentale per evitare che il virus riesca ad inserirsi a nostra insaputa nei nostri dispositivi. Le applicazioni interessate sono principalmente quelle legate alla messaggistica che a breve verranno eliminate dal Play Store. Il virus si nasconde al loro interno e causa danni ai profili degli utenti che le utilizzano.

Attenzione a questo virus Android che ruba denaro sul conto

La polizia belga, che ha nuovamente individuato questa tipologia di virus, l’ha soprannominato ironicamente “Joker”. Il virus agisce iscrivendo, a totale insaputa, gli utenti ad abbonamenti e servizi a pagamento che lentamente svuotano il conto dei malcapitati.

Sono state tantissime le applicazioni coinvolte in passato che sono state forzatamente rimosse dal Play Store a causa di virus simili. La critica somma ammonta a circa 1.700 applicazioni rimosse. Ma attenzione a questo virus Android che ruba denaro sul conto, perché non invade solo le app di messaggistica. “Joker” colpisce, infatti, anche le app per la scansione digitale dei documenti.

Come funziona Joker? Infiltrandosi, grazie ai pagamenti aggiuntivi aggiunti dalle app, il virus utilizza il sistema chiamato “dropper”. Questo serve proprio per installare virus e malware, evitando che i sistemi antivirus riescano a rilevarlo. Così, quando gli utenti scaricano e utilizzano l’applicazione contaminata dal virus, acconsentono a loro insaputa al virus di accedere ai dati.

Le app interessate

Le applicazioni individuate che potrebbero riscontrare problemi a causa del virus sono all’incirca 8. Fino ad ora, come già precisato, riguardano tutte la messaggistica e la scansione documenti, ma non solo. Alcune, infatti, sono servizi di sfondi gratuiti per cellulare.

Le app di messaggistica inficiate ad oggi sono:

Super SMS;

Auxiliary Message;

Go Messages;

Fast Magic SMS.

Quelle per la scansione dei documenti sono:

Free CamScanner;

Element Scanner.

Ma è coinvolta anche un’app di sfondi per cellulare:

Travel Wallpapers.

I metodi per evitare di incorrere in questi virus sono svariati. Il più importante è sicuramente assicurarsi di non installare, o altrimenti disinstallare, le applicazioni che potrebbero creare problemi ai nostri dati sensibili.

