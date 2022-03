Se abbiamo un cellulare, ci portiamo in tasca un enorme mondo di sapere con ogni tipo di contenuto a portata di mano. Ma come i colossi della comunicazione hanno imparato molto in fretta, la nostra attenzione è una risorsa limitata e guadagnarsela non è semplice. Per questo, pubblicità sempre più numerose ed invasive affollano le nostre pagine web. Liberarsene potrebbe sembrare una battaglia persa. Ma se sul desktop possiamo installare un’estensione che blocca pop-up e annunci, quando utilizziamo delle app la faccenda è più complicata.

E l’app che quasi tutti in Italia hanno sul proprio telefono è quella di YouTube, l’esempio lampante dell’arma a doppio taglio che è diventato il web. Su YouTube possiamo trovare contenuti informativi quasi infiniti, ma siamo anche costantemente bombardati da pubblicità. Ma niente paura, esiste un trucchetto veramente semplice per non dover subire passivamente i sempre più numerosi annunci pubblicitari. Vediamo quale.

YouTube non mette le pubblicità su tutti i video

Come avremo sicuramente notato, non tutti i video di YouTube sono preceduti da un annuncio pubblicitario. In generale, sulla piattaforma ci vengono mostrate pubblicità all’incirca due volte su tre quando apriamo un video. Possiamo sfruttare questa caratteristica a nostro favore.

Ecco il trucchetto semplicissimo per saltare le pubblicità di YouTube senza installare nulla e senza pagare l’abbonamento Premium

Ecco come molti sono riusciti a evitare le pubblicità senza installare nulla e senza pagare l’abbonamento Premium. Sfruttando il fatto che YouTube mette le pubblicità, in media, soltanto due volte su tre quando apriamo un video, procediamo in questo modo: apriamo e chiudiamo velocemente il video due volte di seguito. Alla terza, sarà privo di pubblicità.

Basta un secondo per eliminare la pubblicità

Ecco il trucchetto semplicissimo per saltare le odiatissime pubblicità: aprire e chiudere il video in rapida successione fino a quando la piattaforma non ci mostra più la pubblicità. Se la nostra connessione a internet è ragionevolmente veloce, perderemo al massimo pochi secondi. Dovremo chiudere e riaprire il video al massimo tre volte per vederlo finalmente senza pubblicità.

Se proprio non vogliamo nemmeno vedere quei microsecondi di pubblicità prima di chiudere il video, proviamo anche questo trucco: utilizziamo YouTube non dall’app ma dal browser e aggiungiamo un punto dopo l’indirizzo URL del video. In questo modo la pubblicità non verrà caricata e potremo finalmente goderci in pace i contenuti video.

Se ci siamo stufati dei social pieni zeppi di pubblicità, proviamo questo altro social che sta tornando popolare proprio in questo periodo, molto più privato e con pochissime pubblicità rispetto alle altre piattaforme.