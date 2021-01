La nostra tradizione culinaria ci regala innumerevoli ricette per preparare in casa dolci e dessert da leccarci i baffi, dalle semplici crostate o torte di mele, alle più complicate pastiere o torte a strati. La maggior parte di noi riesce con un po’ di allenamento a padroneggiare anche le ricette più complicate. Ma esistono delle ricette ideali anche per quando siamo di fretta e siamo alla ricerca del dolce più semplice e veloce che ci sia. Oggi proponiamo una ricetta semplicissima e super veloce per preparare un dolce squisito. Questo dessert non solo piacerà anche ai bambini, ma potremo addirittura prepararlo insieme a loro.

Il dolce più semplice del mondo ha solo due ingredienti: cioccolato e nocciole. Vediamo come prepararlo a casa in due mosse.

a) nocciole intere

b) una tavoletta di cioccolato fondente

Procedimento

Prendiamo le nostre nocciole sgusciate e tostiamole in forno a 180° per pochi minuti. Quando saranno dorate e croccanti, estraiamole e lasciamole raffreddare.

Facciamo a pezzetti la nostra tavoletta di cioccolato e mettiamola a sciogliere a bagnomaria in un pentolino, mescolando continuamente.

Quando tutto il cioccolato si sarà sciolto, aggiungiamo al pentolino le nostre nocciole sgusciate e mescoliamo bene. Stendiamo un foglio di carta da forno su una superficie piatta come una teglia o un vassoio.

Aiutandoci con un cucchiaio, prendiamo le nocciole ricoperte di cioccolato dal pentolino, e mettiamole sulla carta da forno, in mucchietti separati.

Lasciamo che il cioccolato si raffreddi a temperatura ambiente. Avremo tanti mucchietti di nocciole ricoperti di cioccolato. Un dolce buonissimo, semplicissimo e da leccarsi i baffi. Buona merenda!

Per fare bella figura con gli ospiti, serviamo le nostre nocciole ricoperte di cioccolato con un cappuccino al contrario, la bevanda più trendy del momento, semplicissima da preparare.