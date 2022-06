Sarebbe bello poter vivere in una villa o una casa gigantesca arredata di tutto punto. Spazi infiniti, decine di stanze e così tanti bagni che non sapremmo cosa farcene. Sarà successo un po’ a tutti di fantasticare sulle mega ville in cui vivono milionari o star del cinema. Nella realtà, però, la maggior parte delle persone si accontenta di spazi più contenuti e funzionali. Ma questo non significa che non vorremmo un po’ di spazio in più, se possibile. Anche se non possiamo modificare strutturalmente la nostra casa, non significa che non possiamo fare proprio nulla. Utilizzando qualche stratagemma, possiamo rendere otticamente più ampio un ambiente, senza mettere mano al portafoglio.

I consigli per far sembrare la casa più grande e trasformarla in una piccola reggia senza abbattere le pareti

Non tutti lo sanno, ma solo giocando con la pittura dei vari ambienti si può cambiare completamente prospettiva. In tanti avranno già sentito parlare delle pareti tutte bianche per ampliare visivamente gli ambienti. Questa è solo una delle tecniche per rendere più spaziosa una stanza. In altri casi, potrebbe essere meglio sfruttare un altro metodo molto utilizzato da architetti ed esperti di design.

Il metodo consiste nel creare una superficie continuativa che va dal pavimento al soffitto. Un buon modo per farlo è scegliere pavimenti senza fughe, quindi parquet in legno, pavimentazione in resina o microcemento. Ideale per i salotti, questo trucco si può usare in diversi spazi della casa per dare più profondità all’ambiente.

Quali mobili scegliere per un effetto ben curato

Continuando sul principio della continuità, possiamo optare per mobili senza alcuna maniglia o pomello visibili. Meglio ancora se sospesi, alternando mobili chiusi a mobili aperti, per creare movimento. Una soluzione perfetta per gli angoli cottura o le penisole, optando anche per un colore di contrasto. Così da trasferire il punto focale dove vogliamo e far risultare tutto l’ambiente omogeneo come sui cataloghi.

Utilizziamo specchi e superfici riflettenti per dare ulteriore profondità, giocando anche con l’illuminazione. Un’ottima idea, poi, sono i tavolini da caffè in vetro nel salotto, che sembrano quasi scomparire nell’ambiente. Ricordiamoci solo di non riempirli di oggetti e suppellettili, altrimenti svanirà tutto il nostro scopo.

In generale, anche se ci sembra paradossale, per far sembrare più grande una stanza servono pochi mobili. Meno mobili ci sono e più sembrerà tutto ordinato e spazioso, una vera dimora di lusso.

Ecco, dunque, qualche consiglio per far sembrare la casa più grande senza spendere un sacco di soldi. La prospettiva è una cosa fondamentale per giocare con le dimensioni di qualsiasi stanza di casa. Per non parlare, poi, del grosso aiuto che possono darci i complementi d’arredo come i tappeti. Posizionandoli nel modo giusto, otterremo subito un effetto ottico incredibile.

