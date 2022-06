Ci sono molte situazioni imbarazzanti che alcuni di noi vivono e che spesso non sanno come controllare. Tra queste, senza alcuna ombra di dubbio, troviamo anche il meteorismo. In questo caso, stiamo parlando di un fenomeno che coinvolge diverse persone. E, sicuramente, non è una situazione di agio e tranquillità quando ci investe, soprattutto senza preavviso. Per cercare di sistemare le cose e provare a risolvere la situazione, però, potremmo fare affidamento ad alcuni alimenti. Il cibo, infatti, potrebbe avere un ruolo per nulla secondario in questa situazione. Ovviamente, ricordiamoci sempre di parlarne con uno specialista prima, soprattutto per capire la strada più giusta da seguire.

Ecco una bevanda rinfrescante che potrebbe aiutarci ad alleviare il problema

Come appena sottolineato, quindi, l’alimentazione potrebbe avere un peso non indifferente quando parliamo di gas nella pancia e flatulenze. Per cercare di risolvere la situazione, o quantomeno di attenuarla, potremmo rivolgerci quindi ad alcuni cibi che si rivelerebbero nostri alleati. Tra i cibi da considerare se dovessimo voler eliminare questo fastidioso problema, ce ne sono sicuramente alcuni che potrebbero fare al caso nostro. Basti pensare, ad esempio, ad anice e mirtillo, deliziosi e ricchi di proprietà che potrebbero favorirci in questa situazione. Anche la melissa, in questo caso, potrebbe risultare piuttosto utile, proprio come sottolineano gli esperti di Humanitas.

Ecco cosa potremmo bere se davvero vogliamo sbarazzarci dell’imbarazzante gas in pancia e delle terribili e puzzolenti flatulenze

Data l’estate e il caldo afoso che ormai investe ognuno di noi durante le giornate, sicuramente bere una bevanda fresca sarà l’ideale. Dunque, procuriamoci dell’anice e del mirtillo. Infatti, come già sottolineato, questi due alimenti potrebbero rivelarsi davvero portentosi. Inseriamoli in un mixer e, prima di avviare, mettiamo anche una spruzzata di essenza di melissa. Mixiamo gli ingredienti, aggiungendo anche dell’acqua per rendere la bevanda fluida e bevibile. Mettiamo in frigorifero e consumiamola quando è fresca.

Dunque, ecco cosa potremmo bere se davvero vogliamo sbarazzarci di questa fastidiosa condizione. Ovviamente, facciamo attenzione. Questi sono consigli generici che non sostituiscono in alcun modo il parere di un medico. Perciò, se stiamo pensando di provare questa bevanda, prima di tutto parliamone con il nostro medico di fiducia. Spieghiamogli anzitutto la situazione e il problema in cui ci ritroviamo. E, successivamente, chiediamo anche conferma per consumare questi ingredienti nel modo appena indicato.

