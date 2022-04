È tempo di rinnovamenti, non solo nell’armadio, ma anche in casa. Stiamo infatti pensando di fare qualche piccola modifica o anche solo rinfrescare le pareti. Visto che ci siamo, possiamo anche pensare di cambiare drasticamente colore a tutta la casa. Sempre valutando i mobili che già abbiamo, possiamo dare un tocco più moderno soltanto con la pittura. Scegliendo colori strategici, poi, possiamo proprio cambiare totalmente aspetto ad un ambiente.

Anche una stanzetta più piccola, o il salone, possono sembrare più spaziosi in poche mosse. Basta solo abbinare bene gli arredi e giocare un po’ con i colori delle pareti.

Come far sembrare più grande e spaziosa una stanza, allargandola o allungandola grazie a questi trucchi per dipingere le pareti

Uno dei metodi più semplici per allargare la percezione di una stanza è lasciare tutte le pareti bianche. Compreso anche il soffitto, molto utile negli attici o nelle mansarde dal soffitto più basso. Seguendo poi lo stesso principio, se dovessimo avere dei soffitti troppo alti, possiamo dipingere solo il soffitto. Meglio se di un colore scuro, così lo spazio risulterà più familiare e accogliente.

Per allungare lo spazio

Se abbiamo una stanza abbastanza grande ma troppo quadrata, ecco cosa fare. Possiamo allungarla creando un effetto prospettiva e dipingendo tutte le pareti. Colori più scuri, ma non troppo, altrimenti avremo l’effetto scatola che rimpicciolisce. Quindi, lasciamo il soffitto bianco e le pareti sui toni del tortora. Così la stanza sembrerà non solo più lunga ma anche più alta.

Se invece vogliamo rendere più accogliente e spazioso un corridoio, dovremo fare qualche modifica. Se il corridoio è molto lungo e stretto, un metodo furbo per renderlo più largo è questo. Dipingiamo la parete in fondo al corridoio e anche il soffitto di un tono più scuro. Istantaneamente, grazie alla prospettiva, sembrerà molto più ampio. Aggiungiamo una console o delle mensole per concentrare meglio l’attenzione in quel punto. Posizioniamo delle piantine in punti strategici e sembrerà uscito da un catalogo d’arredamento.

Come evidenziare solo una parete

Avremo sicuramente notato come nel mondo del design questa sia una pratica comune, soprattutto in camera da letto. Questa soluzione dà più intimità all’ambiente, ma attenzione, perché rimpicciolisce visivamente la stanza. Quindi, se abbiamo una metratura contenuta, valutiamo una boiserie o un bel quadro per focalizzare l’attenzione dietro la testiera.

Invece, se vogliamo evidenziare un muro tra salotto e corridoio, possiamo usare la tecnica inversa. Dipingiamo tutte le pareti, soffitto compreso, di un tono più scuro. Lasciamo bianco solo il fondale, quindi la parete che ci viene di fronte, così quella sarà il nuovo focus. Ideale se abbiamo porte a vista, archi o aperture con pareti scorrevoli in vetro.

Quindi, ecco come far sembrare più grande e spaziosa la nostra casa giocando solo con la pittura. Se vogliamo far sembrare più grande e costoso il nostro salotto, possiamo utilizzare anche un altro trucco. Invece del solito divano a “L”, che può rimpicciolire ambienti contenuti, scegliamo una splendida sedia a dondolo moderna.

