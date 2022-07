I cinque segni zodiacali più fortunati di agosto invidiabili grazie a Venere

Abbiamo già le valigie pronte per partire per le sospirate vacanze. Che, speriamo, vadano bene, perché dopo un anno di lavoro, ci mancherebbe anche dover rimpiangere in negativo le ferie fatte. Per questo, non avendo la sfera di cristallo che predice il futuro, potremmo appoggiarci all’oroscopo per capire il destino del nostro segno zodiacale. Perché, diciamoci la verità, una guardatina alle previsioni del giorno, secondo gli astri, siamo in tanti a darla. Magari, a parole, nessuno ammette di crederci, ma quando le stelle sembrano sorridere al nostro segno, male non fa.

I segni ai quali le stelle riservano un me spumeggiante

E, allora, come saranno le previsioni per il prossimo mese di agosto ormai alle porte? Quali segni potranno partire per le vacanze sereni, con le stelle dalla loro parte? E chi, invece, farebbe bene a pensarci due volte prima di mettersi in viaggio? Saranno i cinque segni zodiacali più fortunati di agosto questi che sembrano davvero baciati dalle stelle. A partire dall’Ariete che, nel prossimo mese, anche in vacanza, riuscirà a portare a segno degli affari. In amore, invece, prevarranno i desideri di flirt estivi, ma senza impegno, per i single. Le coppie, invece, si godranno una vacanza con i fiocchi, rinsaldando il loro rapporto.

Anche per i Gemelli le stelle lasciano intendere che sarà un mese propizio. Dal punto di vista economico, infatti, faremmo bene a puntare su qualche lotteria istantanea. Ad esempio comprando, magari, un nuovo Gratta e Vinci da 5 euro che potrebbe sorriderci. La voglia di vacanza farà passare dei giorni non solo molto belli, ma anche passionali. Il che non guasta, nel rapporto di coppia.

Saranno i cinque segni zodiacali più fortunati di agosto grazie a Venere che li farà invidiare

Che agosto travolgente aspetta i nati sotto il segno del Leone. Nulla e nessuno potrà resistere al nostro fascino. Il che, purtroppo, se da un lato è una cosa bella, dall’altra potrebbe ritorcercisi contro. Dovremo stare attenti, infatti, a non chiudere gli occhi, accecati dal nostro ego. Va bene essere dominanti, ma se poi chi dominiamo ci molla, è finita. Insomma, gli astri possono aiutarci, ma anche noi dobbiamo fare di tutto perché ci diano gli aiuti migliori.

Lo Scorpione, come sempre, sarà un grande protagonista dell’estate 2022, in particolare ad agosto. Segno affascinante e passionale, avremo l’agenda pieno di flirt estivi. E riusciremo anche ad imbastire dei progetti lavorativi che, da settembre, ci porteranno buone notizie economiche. I Pesci non saranno da meno quanto a oroscopo favorevole. Saranno giorni bellissimi che passeremo con il nostro partner, ritemprando anima e corpo. Come se la passione, per tanti mesi sopita, si fosse riaccesa improvvisamente.

