Stare al mare e in spiaggia ci piace molto. Prendiamo il sole, ci abbronziamo, ci rilassiamo e ci divertiamo. Purtroppo, però, a farne le spese sono i nostri capelli. Non è raro infatti tornare dalle vacanze e prenotare un tempestivo appuntamento dal parrucchiere. Sole, sabbia, salsedine e acqua salata, infatti, rovinano i capelli. E quelli ricci in particolare. I ricci non sono semplici da curare e soprattutto da legare in spiaggia. Il forte caldo ci costringe a legare i capelli per sentire più fresco. E lo facciamo anche per entrare in acqua. Ma tutto ciò potrebbe rovinare i nostri bei capelli inanellati.

I ricci legati

I capelli ricci sono piuttosto complicati da legare. Questo perché tendono a rovinarsi molto, soprattutto se si utilizzano elastici sottili. Questi accessori, infatti, possono strappare i capelli e soprattutto quelli ricci, che tendono ad attorcigliarvisi intorno. Al mare diventa dunque complicato, per chi ha una chioma mossa, legare i capelli. Ma 3 interessanti stratagemmi potrebbero risolvere il problema senza troppi sforzi. E un ulteriore consiglio potrebbe rinvigorirli ogni mattina della nostra vacanza.

Legare i capelli ricci al mare senza rovinarli più 1 consiglio per ravvivarli

Possiamo legare i nostri capelli ricci in spiaggia facendo la coda e usando un foulard. Questo accessorio non è solo riservato ad adornare il collo, ma si può usare anche per le acconciature di moda e tendenza. Ed è ideale per i capelli mossi grazie alla sua morbidezza. Legare i ricci con un foulard evita di spezzare i capelli e di rovinarli. Se fa molto caldo, con lo stesso foulard possiamo realizzare anche un raccolto. Uno chignon di riccioli arrotolato in alto sulla testa e fermato con questo morbido lembo di stoffa.

Infine, possiamo usare una morbida fascia elastica in tessuto da sistemare sulla fronte. Questa ci permetterà di mantenere i riccioli all’indietro senza rovinarli. La fascia ci aiuterà inoltre a liberare il viso dai capelli sugli occhi. Ecco dunque 3 modi utili per legare i capelli ricci al mare. Diamo ancora un ultimo consiglio per ravvivare i nostri boccoli la mattina, dopo lo sfregamento notturno contro il cuscino. Per ravvivarli, basterà vaporizzarvi sopra una semplice acqua spray. L’azione del prodotto ne aumenterà il volume e conferirà alla nostra chioma un effetto vistoso ma molto curato.

