Gli ortaggi sono tra gli elementi più importanti da inserire nella nostra alimentazione. Costituiscono fonte di fibre e sali minerali indispensabili per la salute. Tra questi c’è l’erba cipollina. È di piccole dimensioni ma si presta benissimo ad essere inserita nelle pietanze. Infatti dona un sapore intenso ai primi o secondi piatti e ricorda molto la cipolla. Alcuni, per praticità e per averla sempre a portata di mano, decidono di coltivarla anche sul balcone dentro un vaso.

Valori nutrizionali

È una pianta che ha davvero poche calorie, circa 30 kcal per 100 g, e i seguenti valori nutrizionali:

3 mg di sodio;

0 g di colesterolo;

0,7 g di lipidi;

2,5 g di fibra alimentare;

3 g di proteine;

4 g di carboidrati.

Contiene anche calcio, ferro, magnesio, vitamina A in quantità più alte e vitamina C.

Vediamo come usare l’erba cipollina e le sue proprietà benefiche

Già dal profilo nutrizionale possiamo dire che è un ottimo alimento da inserire nelle nostre tavole. Ma andiamo a capire meglio il perché farebbe bene alla salute. È un’ottima pianta che servirebbe a stimolare i succhi gastrici. Dunque andrebbe ad aumentare la fame in soggetti a cui manca. Ha un sacco di sostanze che hanno un forte potere antiossidante. Ciò consentirebbe di combattere la formazione dei radicali liberi, molto dannosi per il nostro corpo. È considerato un super alimento per la gravidanza. Questo perché è ricca di acido folico, vitamina B9 per intenderci. L’acido folico è un elemento essenziale per una donna in attesa. Infatti andrebbe a proteggere il feto e fa in modo che cresca sano.

Sarebbe molto consigliata per chi soffre di problemi gastrointestinali. Infatti quando si verificano casi di stipsi o diarrea, consumare anche 2 cucchiai di erba cipollina potrebbe essere un ottimo rimedio. Inoltre è anche disintossicante e depurativa. Tra gli effetti benefici avrebbe anche quello di abbassare la pressione e il colesterolo. Ma adesso possiamo soffermarci su un altro punto, vediamo quindi come usare l’erba cipollina in cucina.

Consigli sull’uso

Si usano le foglie preferibilmente crude e fresche. Da eliminare le foglie vecchie e non consumarla se non profuma. Può essere conservata tranquillamente in frigo per tre giorni chiusa in contenitore o in alternativa nel congelatore. Con l’erba cipollina si possono fare davvero tante ricette. Ad esempio è ottima all’interno di una frittata, nell’insalata di pomodori e mozzarella, ma anche nel purè di patate. Al posto del classico prezzemolo, può essere usata sui primi piatti di pesce e renderà la pietanza davvero squisita.

