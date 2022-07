Ormai, la crisi ci impone, ogni giorno, di guardare al futuro con sempre più paura. Non solo per quanto riguarda noi, ma anche, magari, per il destino dei nostri figli e nipoti. Che dovranno entrare in un mondo del lavoro sempre più difficile, dove si fa fatica ad assumere. Ecco perché sempre più italiani cercano di capire, dall’oroscopo, cosa riserverà il futuro di ognuno di noi e di loro. Non tutti, ovviamente, ci credono. Però, un’occhiata la danno lo stesso a quello che le stelle riservano per il loro segno. Della serie: male non fa.

Complimenti a questi quattro segni che troveranno l’amore

Al di là delle singole faccende quotidiane, spesso cerchiamo di capire, dai segni zodiacali, cose molto più importanti. Ad esempio, in tanti hanno problemi di cuore, sono single e vorrebbero capire se finalmente troveranno l’anima gemella. O, addirittura, se, nei prossimi mesi, finalmente potremo anche noi sentirci dire: “Complimenti, lei aspetta un bambino”.

E allora, per predire se ci fidanzeremo o avremo figli nel 2022 vediamo cosa ci riserva l’oroscopo. Ebbene, astri alla mano, dovrebbero essere almeno 4 i segni che, nei prossimi 5 o 6 mesi potrebbero coronare il loro sogno romantico. E, finalmente, avere qualcuno con cui condividere la propria vita. Certo, è importante stare attenti e verificare la compatibilità con gli altri segni. E anche le caratteristiche, perché ce ne sono di più appassionati e simpatici, ma anche di bugiardi e traditori. Il più fortunato, in assoluto, sembra l’Acquario. I single di questo segno dovrebbero, più di altri, trovare finalmente l’amore, già dall’estate. Certo, dovremo imparare a fidarci più di noi stessi. A volte, siamo noi a sprecare le occasioni, perché pensiamo di non avere chance. Fidiamoci delle stelle.

Per predire se ci fidanzeremo o avremo figli nel 2022 ecco cosa rivela l’oroscopo ai segni fortunati

Anche i Pesci hanno gli astri dalla loro parte. Eppure, siamo dei calcolatori e, spesso, facciamo troppo il “dare e avere” quando conosciamo qualcuno. Affidiamoci, invece, ai brividi del colpo di fulmine, perché ogni lasciata è persa. Il Toro dovrebbe passare il prossimo Capodanno finalmente in coppia. In autunno gli astri prevedono buone notizie. E, attenzione, che le buone notizie per questo segno non finiscono qua. Infatti, è uno dei segni che, con ogni probabilità, potrebbe avere il grande annuncio in tema di gravidanza. Il poker dei segni baciati dall’amore, entro il 2022, è completato dall’Ariete. Già in agosto potrebbe essere la volta buona e non solo a livello di flirt. Qualcosa di importante potrebbe accaderci, ma attenzione perché si tratta di una relazione a distanza. Non facile da portare avanti.

Quali segni potrebbero avere un bebè? Il più fortunato di tutti i segni è il Cancro. Le donne nate sotto questo segno avranno più possibilità di una gravidanza attesa, grazie a una incredibile congiunzione dei pianeti. Giove e Saturno, invece, potrebbero favorire la Vergine, anche se qualche titubanza vi impedisce di fare il grande passo. Però, gli astri dicono che un concepimento entro il 2022 porterà solo belle notizie per il vostro futuro bimbo. Infine, Plutone nel Sagittario favorirà i concepimenti per le nate in questo segno.

