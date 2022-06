Che la vita sia sempre più cara è sotto gli occhi di tutti. La benzina ha superato i 2 euro al litro, le bollette non accennano a calare nonostante i nostri sforzi e fare la spesa è sempre più costoso. Con il problema che, a parte qualche concessione del Governo, stipendi e pensioni sono sempre gli stessi. Il che non ci lascia molte alternative. O troviamo il modo di tagliare in qualche modo i costi, anche se ormai stiamo raschiando il barile. O cerchiamo soluzioni per integrare le nostre entrate.

I Gratta e Vinci non sono tutti uguali quanto a probabilità di vittoria

Le lotterie istantanee, come il Gratta e Vinci, da sempre sono il modo più veloce, per tanti, per guadagnare qualche decina di euro in più. Ovviamente, non è così automatico e non si ha nessuna certezza. Quando ci dicono che esistono dei metodi sicuri per vincere, non dobbiamo fidarci perché si tratta di bufale. Le uniche cose vere sono le percentuali probabili di vincere con il Gratta e Vinci. E queste le dà direttamente l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e quindi sono ufficiali. Anche perché, a differenza di quanto potrebbero pensare tanti, ogni Gratta e Vinci ha probabilità diverse di far vincere una somma. Non sono tutti uguali, insomma.

Addirittura, sono diverse le probabilità anche di vincere lo stesso premio. Ad esempio, tanti comprano questo nuovo Gratta e Vinci da 5 euro perché avrebbe molte probabilità di far vincere subito 100 euro. E, per molti, anche una cifra così potrebbe diventare decisiva per riuscire a fare la spesa e pagare qualche bolletta. Se, perciò, ci interessa riuscire a grattare almeno un premio da 100 euro dovremmo puntare su questi tagliandi.

Tanti comprano questo nuovo Gratta e Vinci da 5 euro perché avrebbe molte probabilità di far vincere subito 100 euro

Ad esempio, a maggio è uscito il nuovo Gratta e Vinci 500 Special. Ebbene, tra i premi messi a disposizione, c’è anche quello di 100 euro, che è il terzo in ordine di importanza. Infatti, a parte il premio più ghiotto di mezzo milione e quello da 500 euro, 100 euro è la terza vincita più alta. La cosa interessante è che 1 biglietto vincente ogni 200 garantisce questa vincita. Una delle più alte e appetibili, insomma. Ad esempio, a gennaio è stato messo in circolazione Speed Cash che costa 5 euro e che anche lui permette di vincere i 100 euro. Solo che, in questo caso, solo in 1 biglietto ogni 400 è vincente questo premio. Esattamente il doppio.

Paradossale che, alla fine, la percentuale che fa più ingolosire è quella del Miliardario. Infatti, questo Gratta e Vinci da 5 euro permette, tra gli altri, di vincere premi da 100 euro. E ha la probabilità di 1 biglietto ogni 150 di trovare il premio vincente. Il migliore, da questo punto di vista, tra i tre.

