I cappotti moda autunno inverno per l’uomo e cosa mettere per non sentire freddo

Passando dall’estate all’autunno le temperature cominciano a scendere. Molti uomini in questi mesi riprendono a indossare capi con maniche lunghe e che tengono al caldo. Tra camicie e giubbini leggeri spuntano anche i cappotti.

Questo capo sulle passerelle ogni anno si vede in molte varianti interessanti. Così come accade nella moda femminile, capi classici vengono ripensati con particolari e colori di tendenza.

Prima di parlare dei cappotti bisogna ricordare che anche i giacconi sono da considerare. Questi sono più adatti a un abbigliamento casual e pratico. Ce ne sono di colorati e stampati, anche con tante tasche.

I cappotti moda autunno inverno per l’uomo di classe

Per quanto riguarda i cappotti, questo è un capo d’abbigliamento immancabile nell’armadio di un uomo di classe di qualsiasi età. Nelle sfilate per la stagione autunno-inverno 2022/2023 si sono visti tanti modelli.

Per chi ama il nero, un colore base del guardaroba maschile e femminile, il cappotto di tendenza può essere largo, con ricami e soprattutto di lana. Nella versione in pelle nera può avere il bavero colorato a contrasto e una lunghezza media o lunga fino alle caviglie.

Una novità ripresa dalla moda femminile è il cappotto a vestaglia. Largo, che si chiude sul davanti fermato da una cintura, lo troviamo in vari colori. Bianco, giallo, blu, grigio o nero, può piacere molto a un uomo giovane, magari abbinandolo a un cappello in tono.

La parola d’ordine, in generale, è over-size. L’uomo deve sentirsi comodo ed elegante, anche senza rinunciare, quindi, al colore.

Oltre a questi cappotti bisogna segnalare un ritorno del capospalla in montone. Non solo giacconi medio corti ma soprattutto lunghi, da alternare ai cappotti quando si sente più freddo.

Come vestirsi per non sentire freddo

Per quanto riguarda l’abbigliamento, esistono maglie intime e calze termiche efficaci per tenersi caldi. Risultano sempre utili inoltre cappello, sciarpa e i guanti.

Sotto al cappotto, per non sentire freddo, un uomo di classe non rinuncia a un completo giacca e pantaloni in lana. In aggiunta, potrebbe indossare il gilet. In alternativa, andrà bene un bel dolcevita magari di cachmere. Nelle giornate di pioggia si indosseranno scarponcini in pelle o camoscio ai piedi e un trench sul cappotto.

Sono tanti, quindi, i cappotti moda autunno-inverno per l’uomo tra cui scegliere, a cui abbinare altri capi per difenderci dalle basse temperature. Possiamo aggiungere che il corpo potrebbe imparare a soffrire meno il freddo grazie un facile metodo, da evitare se si hanno malattie cardiache e pressione alta.

Secondo alcuni studi del fisiologo statunitense John Castellani basterebbe stare sotto una doccia fredda per 15 secondi. Poi si dovrebbe passare subito a un getto di acqua tiepida. Aumentando i secondi di volta in volta, per una ventina di giorni di seguito, il corpo si adatterebbe meglio alle temperature invernali provando meno fastidi.

