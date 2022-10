Come fare paraspifferi riciclando i vecchi jeans e fissarli a porte e finestre

Per riscaldare casa in modo economico bisogna valutare un sistema che limiti i consumi. Si potrà prendere in considerazione un riscaldamento alimentato a gas, quali i classici termosifoni. Altrimenti potremo usare un condizionatore a pompa di calore, a gas o elettrico, un metodo di riscaldamento alternativo, economico ed ecologico.

Altresì, per riscaldarsi senza gas e corrente elettrica si potrebbe considerare anche l’acquisto di una stufa a pellet o a legna. Una volta trovato il sistema più idoneo, dovremo impostarlo a una temperatura ideale in casa per risparmiare d’inverno, all’incirca 20 gradi.

Valutiamo orari e tempistiche in cui azionare il riscaldamento.

Altro punto da tenere in considerazione è evitare la dispersione di calore in casa. Dovremo dunque prestare attenzione alla presenza di spifferi e correnti d’aria. Queste potrebbero rendere vano il riscaldamento o richiederne un impiego più frequente e dunque più costoso.

Ecco come fare paraspifferi riciclando i vecchi jeans

Per eliminare gli spifferi da porte e finestre dentro casa, dovremo prima di tutto individuarli.

Per trovare gli spifferi in casa e verificare la reale tenuta degli infissi, possiamo accostarci agli stessi con un foglio di carta. Se si dovesse muovere, vorrà dire che vi passa aria. In alternativa, possiamo impiegare anche un fiammifero, il suo spegnimento indicherà la presenza di correnti.

Per bloccare gli spifferi da finestre e balconi, non trascuriamo i cassonetti delle persiane che possiamo isolare con una coibentazione fai da te.

Per quanto riguarda l’infisso vero e proprio, oltre alle guarnizioni in gomma possiamo usare i serpentoni di stoffa. Possiamo realizzarli noi con il riciclo senza cucire. Sarà sufficiente avere un vecchio jeans o pantalone più altri materiali facilmente reperibili.

vecchio pantalone di jeans o altro materiale;

vecchia stoffa;

ovatta o lana;

colla a caldo o nastro termoadesivo;

velcro adesivo;

nastri, bottoni e altre decorazioni;

forbici, matita, righello.

Salsicciotto sfoderabile fai da te

Tagliamo le gambe dei pantaloni di jeans. Prendiamo la lunghezza dell’infisso e riportiamola sulla vecchia stoffa, realizzando un rettangolo. Tagliamo due rettangoli e uniamoli tra loro facendoli combaciare per gran parte del perimetro lasciando solo una piccola apertura. Possiamo incollarli o utilizzare il nastro termoadesivo con il calore del ferro da stiro.

Imbottiamo la forma ottenuta con l’ovatta e poi chiudiamo anche il lato lasciato aperto.

Poniamola sulla gamba del jeans e tracciamone la forma con la matita. Ritagliamone due rettangoli qualche centimetro più alto e largo delle misure prese. Incolliamo tra loro i due rettangoli di jeans come prima, lasciando, però, questa volta un lato corto aperto. Vi incolleremo il velcro che servirà per chiudere e aprire la fodera di jeans. Inseriamo nella fodera la forma di stoffa imbottita e richiudiamo. In questo modo potremo lavare la fodera del paraspifferi senza imbottitura e sarà più comodo.

Ora possiamo decorare il nostro paraspifferi fai da te o dargli forme particolari.

Farlo a forma di cane

Vediamo come come fare paraspifferi riciclando i vecchi jeans a forma di cane.

Procederemo come prima, ma senza farlo sfoderabile: procederemo direttamente col jeans e imbottiremo lo stesso. Dalle altre parti del jeans disegneremo due ovali allungati, due ovali più piccoli, una coda e 4 zampe. Ritagliamo e incolliamo tra loro i due ovali più grandi, avendo cura di imbottirli: ecco la testa. Sulla stessa incolliamo gli ovali piccoli che fungeranno da orecchie. Completiamo con bottoncini per occhi e naso. Incolliamo la testa all’estremità del salsicciotto.

Nella parte inferiore attacchiamo le zampe e all’altra estremità le zampe posteriori, al di sopra delle quali andrà la coda. Leghiamo un nastrino sotto alla testa che fungerà da collare.

Sarà carinissimo il nostro paraspifferi a forma di cane.

Per attaccare e bloccare il paraspifferi alla porta o all finestra, possiamo utilizzare appositi nastri bioadesivi. In alternativa, possiamo inserire nell’infisso delle puntine e applicare al paraspifferi dei gancetti in stoffa per ancorarveli.

