Come togliere i punti neri dal viso senza schiacciarli anche se profondi

I punti neri che si formano sul viso sono delle ostruzioni che le cellule morte causano ai pori della pelle. Una eccessiva formazione di sebo da parte delle ghiandole può creare questo problema a cui sono legati diversi aspetti.

È necessario prendersi cura della pelle non solo per motivi di immagine ma anche per non avere problemi che riguardano la nostra salute. Se non ce ne liberiamo, infatti, nei pori potrebbe verificarsi un’infezione o una infiammazione così grave da trasformarsi in acne. Il problema diventerebbe cronico.

Oltre che curare dovremmo anche prevenire la formazione con una pulizia attenta del viso da svolgere ogni giorno alla mattina e alla sera prima di andare a dormire. Esistono tanti prodotti che possono aiutarci non solo a detergere ma anche a rendere la pelle più resistente e tonica.

Perché proviamo piacere nel togliere croste e impurità

Si chiamerebbe “dermatillomania” la propensione a crearci delle ferite alla cute per il piacere di eliminare punti neri, croste o brufoli graffiandoci con le unghie. Si tratterebbe di un disturbo compulsivo le cui linee guida sono state individuate nel 2013 dall’APA (American Psychiatric Association) in quanto problema invalidante. Le escoriazioni che un soggetto che soffre di questo disturbo è in grado di causarsi potrebbero essere molto gravi. In alcuni casi potrebbero arrivare a utilizzare strumenti pericolosi e invasivi quali pinzette e forbici.

Il motivo per cui ci piace eliminare con le nostre mani punti neri, brufoli o croste consisterebbe negli effetti della dopamina, che influenza le sensazioni di piacere e dolore. Eliminare le croste darebbe inizialmente entusiasmo diventando poi un’abitudine difficile da accantonare.

Ma a parte il divertimento che proviamo nello scavare in cerca di impurità, la presenza dell’acne rimane come un vero e proprio marchio. Penalizza autostima e rapporti sociali e non è un aspetto da sottovalutare. Una ricerca condotta dall’Università di Limerick, in Irlanda, ha fatto luce sulle conseguenze che l’acne in età adolescente ha avuto una volta diventati adulti.

Molti soggetti hanno sofferto di ansia e depressione non riuscendo a sopportare il disgusto che sentivano provenire dalle altre persone. Questo problema continua a portare pesanti sofferenze psicologiche.

Come comportarsi con le impurità della pelle

Quindi, cerchiamo di capire cosa fare per togliere i punti neri dal viso stabilendo i comportamenti giusti da seguire a partire dalla dieta. Gli alimenti ricchi di omega 3 come i pesci e la frutta secca ma anche alimenti prebiotici e le fibre sarebbero fondamentali per garantire la salute della pelle. L’inulina che troviamo nella cicoria e le proprietà dell’olio extravergine d’oliva dovrebbero far parte della nostra dieta quotidiana. Dovrebbero essere preferiti a zuccheri e glucosio, farina bianca e cereali raffinati, alle bevande zuccherate e ai cibi fritti.

Succhi ed estratti di kiwi e mango, avocado e pere sono da preferire durante gli spuntini. Mantenere un basso indice glicemico potrebbe aiutarci a evitare le impurità della pelle, compresi i punti neri.

Alcuni studi svedesi pubblicati nello Scandinavian Journal of Public Health hanno messo l’accento sul collegamento tra il tasso glicemico che si alza e la comparsa di punti neri e acne. I cibi che sono cardine per la dieta mediterranea sono quelli che dovremmo assumere quotidianamente. Olio, verdure, legumi, frutta e noci potrebbero aiutarci a combattere un problema molto sentito dalle persone di tutte le età.

Come togliere i punti neri dal viso con i comportamenti giusti da seguire

Potremmo evitare si schiacciare i punti neri e di lasciare i buchi sulla pelle soprattutto quando le impurità arrivano nel profondo. Uno dei rimedi che potremmo utilizzare prevede di mescolare la farina d’avena con yogurt bianco e succo di limone. Facendo un massaggio con la pasta che deve essere lasciata per una decina di minuti prima di rilavare, il sebo potrebbe essere riassorbito.

Lo stesso procedimento potremmo seguirlo utilizzando l’albume dell’uovo con cui creare una pasta da applicare per una ventina di minuti. In questo modo potremmo evitare di utilizzare rimedi troppo forti come il bicarbonato.

I rimedi fai da te possono funzionare, ma se vogliamo ottenere risultati duraturi dovremmo ricorrere a un bravo estetista o nei casi peggiori a una visita medica. Non sempre fare da soli si rivela una buona decisione. Il dentifricio, per esempio, non è detto che sia in grado di apportare benefici alla pelle. Molti lo utilizzano per eliminare i brufoli e ne ricavano infiammazioni, rossori e bruciature. Cerchiamo di agire con prudenza, come togliere i punti neri rimane un argomento da affrontare con la massima cautela.

